El último domingo de noviembre se presenta con temperaturas propias del verano en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde el calor continuará durante el lunes, antes de un cambio significativo en las condiciones meteorológicas previsto para los primeros días de diciembre.

Este domingo 29 de noviembre, numerosas localidades bonaerenses registrarán temperaturas superiores a los 30 grados, con máximas que podrían alcanzar entre 34 y 36 grados en algunos sectores del territorio provincial.

Predominarán las buenas condiciones meteorológicas en el norte y centro bonaerense, aunque hacia el sur aumentará la inestabilidad.

Alerta amarilla por tormentas en el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del sudoeste de la Provincia, desde la tarde de este domingo hasta las primeras horas del lunes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Ocasional caída de granizo.

Intensa actividad eléctrica.

Acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros, eventualmente superiores.

El lunes continuará el calor

El lunes 30 de noviembre será otra jornada con temperaturas elevadas en buena parte del interior provincial, con máximas que rondarán los 34 grados y nubosidad variable.

En localidades como Junín y Tandil persistirá el ambiente muy caluroso, mientras que hacia el sur bonaerense se prevén condiciones más variables.

Diciembre comenzará con tormentas y un alivio térmico

El martes 1 de diciembre comenzaría a producirse un cambio en las condiciones meteorológicas, asociado al avance de aire más frío, que favorecería el desarrollo de lluvias y tormentas en distintos sectores bonaerenses.

Para el miércoles se espera un descenso de las temperaturas, con máximas cercanas a los 24 grados en algunas zonas, mientras que el jueves regresarían las buenas condiciones meteorológicas, con tiempo soleado y temperaturas agradables.

De esta manera, noviembre se despedirá con temperaturas veraniegas, mientras que diciembre comenzará con un escenario meteorológico cambiante.