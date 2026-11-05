Pelota Libre Aldosivi vs River: dónde ver el partido en vivo

River tendrá una visita especial a Mar del Plata en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El partido frente a Aldosivi aparece entre los encuentros que más atención pueden despertar por la convocatoria del club de Núñez y por lo que todavía está en juego antes de los cruces eliminatorios.

El horario elegido se aparta de las franjas habituales del fútbol argentino y obliga a los hinchas a organizarse con anticipación. También genera una consulta recurrente: qué servicio permite seguir el encuentro desde el celular, una computadora o la televisión.

En las búsquedas aparecen nombres como Pelota Libre y Fútbol Libre, pero encontrar esas expresiones no significa que sean titulares de los derechos de televisación. Para evitar confusiones, conviene separar el calendario oficial del torneo de la grilla de señales que ofrecen el Pack Fútbol.

Cuándo juegan Aldosivi y River por el Clausura 2026

El partido está programado para el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 15:00, hora argentina, en Mar del Plata. Corresponde a la fecha 16 de la Zona B, la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

La Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional difundieron ese horario en el cronograma oficial. La organización explicó que, para varios encuentros de la jornada, se contemplaron pedidos de los organismos de seguridad y la necesidad de ordenar partidos decisivos por la clasificación.

El cruce abre la fecha 16. Más tarde, desde las 19:15, Gimnasia de La Plata recibirá a Belgrano en otro partido de la misma zona. Ambos resultados pueden incidir en la ubicación final de los equipos que siguen en competencia.

Pelota Libre Aldosivi vs River: qué hay que saber sobre la transmisión

La señal específica para Aldosivi–River todavía no está confirmada en las fuentes oficiales consultadas al momento de preparar esta nota. Por ese motivo, no corresponde anunciar ESPN Premium o TNT Sports Premium como transmisores definitivos del partido.

Los derechos del fútbol de Primera División en Argentina se distribuyen habitualmente entre ESPN Premium y TNT Sports Premium, disponibles mediante el Pack Fútbol de operadores habilitados. Sin embargo, que ambos canales transmitan el torneo no permite determinar cuál tendrá un encuentro en particular.

Pelota Libre es una expresión muy buscada por usuarios que intentan encontrar fútbol en directo, pero no es una señal oficial de la Liga Profesional. La forma más segura de verificar la transmisión es consultar la grilla actualizada del operador contratado o el anuncio específico de los titulares de derechos.

Si una página promete una señal gratuita sin identificar al distribuidor autorizado, conviene desconfiar. Además de posibles interrupciones, puede incluir publicidad engañosa o solicitar datos que no son necesarios para seguir un partido.

Qué se juega River en Mar del Plata

River llega a esta última jornada con un lugar asegurado en los playoffs, pero todavía con margen para mejorar su ubicación en la Zona B. Terminar más arriba puede ser importante porque la posición en la tabla influye en los cruces de octavos y en la localía.

Aldosivi, por su parte, afronta el encuentro después de perder la categoría. Para el equipo marplatense será una despedida de la Primera División ante uno de los clubes de mayor convocatoria del país, con el atractivo adicional de jugar en su ciudad.

El contexto explica por qué el partido tiene interés aun cuando los dos equipos llegan con objetivos distintos. Para River, los puntos se relacionan con la planificación de la fase decisiva; para Aldosivi, con cerrar su participación ante su público.

Cómo seguir el partido desde el celular o la televisión

Quienes tengan contratado el Pack Fútbol pueden revisar en su proveedor qué señal quedó asignada al encuentro. En los servicios compatibles, el acceso desde celulares o computadoras depende del plan y de las aplicaciones habilitadas por cada operador.

Es importante no confundir Disney+ Premium con ESPN Premium: son servicios diferentes y la contratación de uno no implica necesariamente acceso al otro. Tampoco se debe dar por hecho que un partido del torneo local estará disponible en una plataforma de streaming general.

Si la asignación de televisión se anuncia sobre la hora, esta nota deberá actualizarse antes de su publicación o apenas exista confirmación verificable. Mientras tanto, la fecha, el horario y el torneo sí están respaldados por el calendario oficial.

Los datos principales del encuentro

Partido: Aldosivi vs. River Plate. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 16, Zona B. Día: jueves 5 de noviembre. Horario: 15:00 de Argentina. Sede: Mar del Plata. Televisión: señal puntual pendiente de confirmación.

Las formaciones iniciales no deben presentarse como confirmadas hasta que los clubes las anuncien. Lo mismo vale para árbitros, bajas de último momento y cualquier modificación de la programación.

Con una jornada decisiva por delante, la recomendación es prestar atención a los comunicados oficiales y a la grilla del operador en las horas previas al inicio.