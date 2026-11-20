La fecha ubica al territorio bonaerense entre las jurisdicciones que más tarde cerrarán el año académico en el país, junto con Mendoza. En tanto, la gran mayoría de los distritos concluirá el viernes anterior, cuatro días antes.

Cuándo es el último día de clases en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el cronograma oficial, el martes 22 de diciembre de 2026 será el último día de cursada para los niveles inicial, primario, secundario y demás modalidades de la educación obligatoria bonaerense.

El ciclo lectivo en la Provincia había comenzado el lunes 2 de marzo y tuvo su receso invernal entre el 20 y el 31 de julio. Con este cierre, los estudiantes bonaerenses asistirán a clases cuatro días más que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde las aulas cerrarán el viernes 18 de diciembre.

Fecha por fecha: cuándo termina el ciclo lectivo en cada provincia

El calendario escolar nacional establece cuatro fechas distintas de finalización según cada jurisdicción del país:

Jueves 17 de diciembre de 2026: Formosa.

Formosa. Viernes 18 de diciembre de 2026: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Martes 22 de diciembre de 2026: Provincia de Buenos Aires y Mendoza.

Provincia de Buenos Aires y Mendoza. Miércoles 23 de diciembre de 2026: La Pampa.

Cuándo comienzan formalmente las vacaciones de verano 2026-2027

La conclusión de la actividad escolar ordinaria marcará el inicio inmediato del receso estival en todo el país. Para los alumnos de la provincia de Buenos Aires, las vacaciones de verano comenzarán formalmente el miércoles 23 de diciembre, al día siguiente del cierre oficial de las clases.

De esta manera, las familias bonaerenses contarán con la jornada previa a Nochebuena ya libre de obligaciones escolares regulares, quedando únicamente pendientes las instancias de intensificación o exámenes para quienes deban recuperar materias.

Qué pasa con los niveles y modalidades obligatorias

El cierre dispuesto para el 22 de diciembre rige de manera unificada para todas las escuelas de gestión estatal y privada que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Esto abarca desde las salas del nivel inicial hasta los últimos años de la educación secundaria y técnica, garantizando el cumplimiento de la carga horaria mínima pautada en el calendario anual.