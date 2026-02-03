Patentes 2026: Freno al “impuestazo”, topes de aumento y qué hacer si ya te llegó la boleta

Lo que tenés que saber urgente: Tras el escándalo por boletas con subas superiores al 100% en la Ciudad de Buenos Aires y la incertidumbre en la Provincia, se anunciaron cambios de último momento. Te explicamos cómo quedan las escalas, quiénes pagan menos y qué pasa si ya abonaste la primera cuota.

El conflicto: ¿Por qué llegaron aumentos de más del 100%?

En los últimos días de enero, miles de propietarios de vehículos se encontraron con una sorpresa desagradable: las boletas de la patente automotor llegaron con incrementos que, en muchos casos, superaban el 100% e incluso el 180% respecto al año anterior. Esto afectó especialmente a los dueños de autos con más de 10 años de antigüedad.

La causa: No se trató de un aumento en la alícuota (el porcentaje que te cobran), sino de una disparada en la valuación fiscal de los autos. Al tomarse los valores de mercado informados por ACARA (que subieron por la inflación y el dólar), muchos vehículos “saltaron” de categoría en la tabla fiscal, perdiendo beneficios o cayendo en escalas más caras.

La solución en CABA: Tope de aumento por inflación

Ante el reclamo generalizado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió dar marcha atrás parcialmente. Se enviará un proyecto a la Legislatura para establecer un tope máximo de aumento.

El tope: Ninguna patente podrá aumentar más que la inflación registrada en 2025. El límite se fijó en 31,5% .

Ninguna patente podrá aumentar más que la inflación registrada en 2025. El límite se fijó en . ¿Qué hago si me llegó la boleta con aumento excesivo? Si tu boleta muestra un aumento superior al 31,5%, no la pagues todavía . Debes esperar la refacturación con el nuevo tope aplicado.

Si tu boleta muestra un aumento superior al 31,5%, . Debes esperar la refacturación con el nuevo tope aplicado. ¿Y si ya pagué? Si ya abonaste la cuota con el aumento desmedido, el Gobierno porteño generará un crédito fiscal a tu favor para descontar en las próximas cuotas.

Si ya abonaste la cuota con el aumento desmedido, el Gobierno porteño generará un a tu favor para descontar en las próximas cuotas. Prórroga: Se extenderán los vencimientos de la primera cuota (originalmente previstos para principios de febrero) para dar tiempo a la reimpresión de boletas.

¿Qué pasa en Provincia de Buenos Aires (ARBA)?

La situación en territorio bonaerense es diferente gracias a la Ley Impositiva 2026 aprobada a finales del año pasado. El esquema de ARBA busca ser más progresivo:

Baja de alícuotas: Se redujeron las alícuotas nominales (que bajaron de un máximo de 5% a un techo más cercano al 4,5% y pisos del 1%).

Se redujeron las alícuotas nominales (que bajaron de un máximo de 5% a un techo más cercano al 4,5% y pisos del 1%). Impacto real: Según fuentes oficiales, el 75% de los vehículos en Provincia pagarán menos en términos reales comparado con la inflación, o tendrán aumentos muy por debajo de los de CABA.

Según fuentes oficiales, el en términos reales comparado con la inflación, o tendrán aumentos muy por debajo de los de CABA. Topes: La ley provincial ya incluye mecanismos para evitar que los saltos de valuación generen distorsiones tan graves como las que ocurrieron en Capital.

Valores y Escalas 2026: ¿Cómo saber cuánto vale mi auto?

Tanto para CABA como para Provincia, el impuesto se calcula sobre el valor de mercado del vehículo. Para este 2026, las tablas se han actualizado significativamente.

Las nuevas escalas en CABA (antes del tope):

Autos hasta $7.457.804: Alícuota del 1,6%

Autos hasta $17.155.000: Alícuota del 2,5%

Autos de más de $73.100.000: Alícuota del 6%

Si querés verificar la valuación oficial de tu auto para anticiparte al costo, podés consultar la tabla de la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor) o buscar tu modelo en las listas de precios de ACARA, que son la referencia que toman los fiscos.

Descuentos y Beneficios para aprovechar

En este contexto de ajuste, es vital no perderse las bonificaciones disponibles para “aliviar” el bolsillo:

En CABA (AGIP):

Pago a término: 5% de descuento en cada cuota bimestral.

5% de descuento en cada cuota bimestral. Débito automático: Bonificación del 10% (5% por pago a término + 5% extra).

Bonificación del 10% (5% por pago a término + 5% extra). Autos Híbridos/Eléctricos: Ojo, porque cambiaron las reglas. La exención del 100% de la patente ahora tiene un límite de valor ($91 millones aprox). Si tu híbrido es de lujo, empezarás a pagar.

En Provincia (ARBA):

Pago Anual: Descuento del 10%.

Descuento del 10%. Boleta por mail/Débito: Descuento adicional del 10%.

Recomendación final: Antes de gatillar el pago en el homebanking, revisá el porcentaje de aumento respecto a tu última cuota de 2025. Si estás en CABA y el salto es brusco, esperá la nueva boleta con el tope del 31,5%.