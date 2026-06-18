Aubasa moderniza los peajes de las rutas 2 y 11 y crece la preocupación por el empleo

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) confirmó que avanzará durante 2026 con la implementación del sistema de peajes sin barreras, conocido internacionalmente como “Free Flow”, en distintos corredores viales bonaerenses, entre ellos la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11, principales vías de conexión entre el Área Metropolitana y la Costa Atlántica.

La iniciativa forma parte de un proceso de modernización tecnológica que busca agilizar el tránsito, reducir demoras y mejorar la seguridad vial, eliminando las tradicionales cabinas de cobro donde los conductores deben disminuir la velocidad o detenerse para pagar el peaje.

Cómo funcionará el sistema Free Flow

El nuevo esquema reemplazará las barreras físicas por pórticos equipados con cámaras de alta definición, lectores automáticos de patentes y sensores electrónicos capaces de identificar los vehículos mientras circulan.

Para quienes utilicen TelePASE, el cobro se realizará de manera automática, sin necesidad de efectuar ningún trámite adicional. En tanto, los conductores que no cuenten con el dispositivo podrán circular igualmente, ya que el sistema registrará la patente y posteriormente deberán abonar el importe mediante plataformas digitales habilitadas. El incumplimiento podría derivar en sanciones o multas.

Dónde comenzará a aplicarse

Según informó la concesionaria, la primera etapa abarcará puntos estratégicos con elevado volumen de tránsito:

🛣️ Ruta 2: peajes de Samborombón y Maipú.

🛣️ Ruta 11: sector correspondiente al partido de Mar Chiquita.

🛣️ Ruta 6: tramo entre San Vicente y General Las Heras.

🛣️ Autopista Buenos Aires–La Plata: sector de Dock Sud.

Las obras comenzarán durante las próximas semanas y se prevé que el sistema opere plenamente durante el tercer trimestre de 2026.

Beneficios que destaca AUBASA

Desde la empresa sostienen que el modelo permitirá una circulación más fluida, especialmente durante los fines de semana largos y la temporada de verano, cuando miles de vehículos utilizan las rutas hacia la Costa Atlántica. Además, afirman que la eliminación de frenadas y aceleraciones constantes contribuirá a disminuir riesgos de accidentes y a reducir las emisiones contaminantes.

Crece la preocupación por posibles despidos

Sin embargo, el anuncio también reavivó la inquietud entre los trabajadores del sector de peajes y sus representantes sindicales.

El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) viene manifestando desde hace años su preocupación por los procesos de automatización y reconversión tecnológica. El gremio sostiene que cualquier modernización debe estar acompañada por un plan que garantice la continuidad laboral y la capacitación del personal afectado.

En distintos conflictos registrados con AUBASA, los representantes sindicales reclamaron la elaboración de programas de reconversión laboral para evitar que la incorporación de nuevas tecnologías derive en la pérdida de puestos de trabajo. La organización ha advertido en reiteradas oportunidades sobre el riesgo que representa la automatización total de los sistemas de cobro para cientos de empleados vinculados a la actividad.

Por el momento, AUBASA no anunció despidos vinculados a la implementación del sistema Free Flow. No obstante, la incertidumbre entre los trabajadores crece a medida que avanza el proyecto, mientras el gremio reclama precisiones sobre el futuro laboral del personal que actualmente cumple funciones en las cabinas de peaje.

La transformación marcará uno de los cambios más importantes en la infraestructura vial bonaerense de los últimos años y tendrá un impacto directo sobre millones de usuarios que transitan anualmente por las rutas 2 y 11 rumbo a los destinos turísticos de la provincia.