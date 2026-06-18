Amplían la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el río de la plata hasta mar del plata

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en aguas del Río de la Plata continúa intensificándose con el paso de las horas y ya se extiende a una amplia franja de la costa bonaerense, alcanzando sectores ubicados hasta la zona de Mar del Plata, en uno de los operativos más importantes desplegados en los últimos años para dar con personas extraviadas en el estuario.

Los hombres habían partido el pasado fin de semana desde la zona de Hudson a bordo de una embarcación para realizar una jornada de pesca deportiva. Desde entonces no se volvió a tener contacto con ellos, lo que motivó una denuncia y el inmediato despliegue de recursos de búsqueda por parte de la Prefectura Naval Argentina.

Desde el inicio del operativo trabajan embarcaciones, patrullas terrestres y medios aéreos que recorren amplios sectores del Río de la Plata y de la costa bonaerense. En los últimos días las tareas fueron ampliadas ante la posibilidad de que corrientes y condiciones meteorológicas hayan desplazado cualquier indicio a mayores distancias.

Se suman Bomberos Voluntarios de la Regional 4

Durante la mañana de este jueves se incorporaron al operativo efectivos y equipamiento pertenecientes a los cuarteles de Bomberos Voluntarios que integran la Regional Operativa Nº 4 de la Federación Bonaerense.

Entre los cuerpos que integran la citada Regional se hallan los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y distintos cuarteles del Partido de La Costa, entre otros, los cuales han comenzado y/o lo harán en el transcurso de las próximas horas, personal especializado, vehículos de apoyo y equipamiento destinado a colaborar con los rastrillajes en tierra y en sectores costeros. Según trascendió, la participación de los bomberos busca reforzar la cobertura territorial y ampliar las capacidades de búsqueda en zonas de difícil acceso.

Un operativo de gran magnitud

Las tareas son coordinadas principalmente por la Prefectura Naval Argentina, con la colaboración de organismos de Defensa Civil, fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos voluntarios de distintos municipios con jurisdicción sobre el área de búsqueda. El operativo incluye patrullajes sobre el agua, recorridas costeras y sobrevuelos de reconocimiento.

Mientras tanto, familiares y allegados de los pescadores siguen aguardando novedades y mantienen la esperanza de obtener alguna pista que permita orientar los trabajos de rescate.

Foto: Bomberos Voluntarios de Castelli