Chau al “impuestazo”: Proponen reformar las patentes y que dejen de depender del valor de tu auto

En medio de la fuerte polémica por las boletas de patentes de 2026, que llegaron con aumentos superiores al 100% en algunos casos debido a la actualización de las valuaciones fiscales, cobra fuerza una iniciativa que promete cambiar las reglas del juego. Un nuevo proyecto busca desligar el impuesto del valor de mercado del vehículo y transformarlo en una verdadera tasa de circulación, lo que podría significar un alivio considerable para el bolsillo de los contribuyentes argentinos.

La propuesta, que ha ganado tracción en las últimas horas, apunta a terminar con la distorsión actual donde la patente funciona, en la práctica, como un “impuesto a la riqueza” sobre el rodado, perdiendo relación con el servicio que debería financiar: el mantenimiento de la infraestructura vial.

¿En qué consiste el cambio radical del sistema?

El corazón de la reforma plantea abandonar la tabla de valuaciones de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) como base imponible. Hoy, si tu auto sube de precio por la inflación o la devaluación, pagás más patente, aunque el vehículo sea el mismo y consuma el mismo asfalto.

La nueva iniciativa, impulsada por el abogado Jorge Monastersky y que resuena en la agenda legislativa, propone un sistema basado en criterios objetivos de uso y desgaste de la vía pública. Los puntos claves son:

Tasa de Circulación, no Impuesto Patrimonial: El cobro se justificaría por el uso de calles y rutas, no por el precio del bien.

El cobro se justificaría por el uso de calles y rutas, no por el precio del bien. Unidad de Medida “Nafta Súper”: Se propone fijar un monto base anual equivalente a 100 litros de nafta súper . A valores actuales de febrero 2026 (rondando los $1.300 por litro), la base sería de aproximadamente $130.000 anuales para vehículos de menor porte.

Se propone fijar un monto base anual equivalente a . A valores actuales de febrero 2026 (rondando los $1.300 por litro), la base sería de aproximadamente para vehículos de menor porte. Ajuste por Peso y Ejes: El costo aumentaría proporcionalmente según el peso del vehículo, la cantidad de ejes y su potencial daño a la infraestructura. Una camioneta pesada pagaría más que un “city car”, independientemente de si el auto pequeño es un modelo premium importado o uno nacional económico.

El problema actual: un “Impuesto al Lujo” encubierto

Bajo el esquema vigente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires, el impuesto automotor se calcula aplicando una alícuota sobre la valuación fiscal del auto. Esto genera situaciones de inequidad:

Un vehículo de alta gama y bajo peso, que desgasta poco la ruta, paga sumas millonarias solo por su valor de mercado. Por el contrario, vehículos pesados pero de menor valor comercial contribuyen menos, a pesar de generar mayor impacto en el asfalto. La reforma busca corregir esta asimetría, alineándose con modelos utilizados en estados de EE.UU. (como Florida) o países europeos, donde se tributa por emisiones, peso o potencia.

¿Qué está pasando hoy con las Patentes 2026?

Mientras esta reforma estructural se debate, la realidad inmediata exige atención. La situación en las principales jurisdicciones para este 2026 ha obligado a medidas de emergencia:

En CABA: Ante la ola de reclamos por boletas que duplicaban el valor del año anterior, el Gobierno de la Ciudad decidió postergar los vencimientos de la primera cuota. El Jefe de Gobierno anunció el envío de un proyecto a la Legislatura para poner un tope a los aumentos, garantizando que no superen la inflación acumulada durante 2025, buscando así mitigar el impacto del revalúo de los autos.

En Provincia de Buenos Aires: ARBA modificó su esquema para 2026. Se eliminó la bonificación por pago a término y se cambió el calendario: el impuesto ahora se pagará en 10 cuotas mensuales (de marzo a diciembre) en lugar de las tradicionales 5, con el objetivo de suavizar el desembolso mensual de las familias, aunque el monto total anual se mantiene atado a las nuevas valuaciones.

Perspectivas: ¿Es viable la reforma?

La implementación de un sistema desvinculado del valor del auto requiere un consenso fiscal importante. Las patentes son impuestos provinciales (o municipales en algunas jurisdicciones), por lo que una ley nacional podría servir de marco o invitación, pero requeriría la adhesión de cada provincia. Sin embargo, dado el nivel de morosidad creciente y el rechazo social a los valores actuales, la presión para migrar hacia una tasa plana o por categorías técnicas es cada vez mayor.

Por ahora, la recomendación para los usuarios es estar atentos a las nuevas fechas de vencimiento en CABA tras la prórroga y revisar las boletas en Provincia para planificar los pagos mensuales que comienzan en marzo.