Feriado 20 de junio: qué pasa con el viernes 19 y el lunes 22

La búsqueda feriado 20 de junio volvió a crecer con fuerza en Google en las últimas horas, empujada por una duda concreta: si el Día de la Bandera genera un nuevo fin de semana largo o si la fecha se mantiene sin cambios en el calendario nacional.

La confusión aparece porque junio ya tuvo un descanso extendido por el feriado de Güemes y porque este año el 20 de junio cae sábado. En ese contexto, muchos usuarios comenzaron a consultar si el viernes 19 podía funcionar como feriado puente o si el lunes 22 podía sumarse como día libre.

Feriado 20 de junio: qué dice el calendario oficial

Según el calendario oficial de feriados nacionales 2026, el sábado 20 de junio es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, fecha asociada al Día de la Bandera.

El dato central es que se trata de un feriado nacional inamovible. Esto significa que la conmemoración queda fijada en su fecha original y no se traslada automáticamente a otro día de la semana para formar un descanso más largo.

La Ley 27.399 incluye al 20 de junio dentro de los feriados nacionales inamovibles, junto con fechas como el 25 de mayo, el 9 de julio, el 8 de diciembre y Navidad.

El viernes 19 de junio no es feriado puente

Una de las búsquedas que más se repite es si el viernes 19 de junio será feriado puente. La respuesta, de acuerdo con el esquema oficial vigente, es que esa jornada no figura como feriado nacional ni como día no laborable con fines turísticos.

Por eso, para la mayoría de las actividades, el viernes 19 se mantiene como día laboral normal. Esto alcanza a bancos, organismos, comercios, escuelas y oficinas, salvo decisiones internas, asuetos locales o regímenes particulares que pueda tener cada empleador o jurisdicción.

Fecha Situación Viernes 19 de junio No figura como feriado nacional Sábado 20 de junio Feriado nacional inamovible por Manuel Belgrano Lunes 22 de junio No figura como feriado nacional

Por qué no se traslada al lunes 22

La duda sobre el lunes 22 de junio también creció porque algunos feriados sí pueden moverse para ordenar fines de semana largos. Sin embargo, no todos tienen la misma regla: el 20 de junio pertenece al grupo de fechas que conservan su día original.

En junio, el caso distinto fue el del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, que se conmemora el 17 de junio pero este año se trasladó al lunes 15. Ese movimiento sí permitió un fin de semana largo previo, pero no aplica al Día de la Bandera.

Qué actividades pueden verse afectadas el sábado

Aunque el feriado cae sábado, la fecha tiene efecto para quienes trabajan habitualmente ese día. En esos casos, el 20 de junio rige como feriado nacional y deben aplicarse las condiciones laborales correspondientes a una jornada feriada.

En términos prácticos, conviene tener en cuenta estos puntos:

No hay feriado puente nacional el viernes 19.

el viernes 19. El sábado 20 es feriado por el Día de la Bandera.

por el Día de la Bandera. El lunes 22 será laborable , salvo excepciones locales o internas.

, salvo excepciones locales o internas. Los servicios pueden funcionar con esquema reducido si normalmente operan los sábados.

Cuándo será el próximo descanso largo

Después del 20 de junio, el calendario vuelve a poner la atención en julio. El jueves 9 de julio será feriado nacional por el Día de la Independencia y el viernes 10 de julio figura como día no laborable con fines turísticos, lo que abre la posibilidad de un nuevo descanso extendido para muchos argentinos.

Por eso, la suba de búsquedas tiene una explicación clara: el feriado del 20 de junio existe, pero al caer sábado y ser inamovible no suma por sí solo un puente nacional. La fecha mantiene su peso histórico por el Día de la Bandera, aunque el calendario laboral no se modifica para el viernes ni para el lunes siguiente.