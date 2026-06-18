Jorge messi preocupa a todos: qué se sabe de la salud del papá de lionel

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quedó en el centro de la preocupación pública después del llanto del capitán argentino durante el debut de la Selección en el Mundial 2026. En las últimas horas circularon versiones sobre un delicado cuadro de salud y una posible internación, aunque hasta este jueves 18 de junio la familia no difundió un parte médico oficial.

La situación tomó fuerza tras la victoria de Argentina por 3-0 ante Argelia, partido en el que Messi marcó tres goles y se quebró emocionalmente luego del primero. Consultado por esa reacción, el rosarino explicó que se trató de una cuestión “ajena a lo deportivo” y reconoció que venía de días difíciles.

La versión de internación que encendió la preocupación

Según publicó Radio Sudamericana, Jorge Messi se encontraría internado en el Sanatorio Otamendi y atravesando una situación delicada. El mismo reporte remarcó que no hay información oficial sobre diagnóstico ni evolución, un dato central para evitar afirmaciones tajantes en medio de una noticia sensible.

La versión se suma a antecedentes recientes: en enero, medios nacionales ya habían informado que el padre de Messi había regresado a Argentina para realizar interconsultas médicas entre Rosario y CABA. Desde entonces, el entorno familiar mantuvo el tema bajo estricta reserva.

El llanto de Messi y la frase que alimentó las preguntas

Después del triunfo ante Argelia, Messi habló con la prensa y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Pasé unos días difíciles y complicados”. También agradeció a la delegación y a sus compañeros por el acompañamiento, aunque no explicó públicamente cuál era el motivo familiar o personal que atravesaba.

En paralelo, Eduardo Feinmann aseguró en Radio Mitre que el padre del capitán atraviesa un problema de salud importante. El conductor señaló que la situación vendría desde hace meses y que en los últimos días habría generado mayor preocupación en el entorno de Lionel.

Qué está confirmado y qué sigue siendo versión

Punto Estado de la información Messi lloró tras el primer gol ante Argelia Confirmado: ocurrió durante el partido y luego habló con la prensa. El motivo estaría vinculado a su papá Versión periodística: fue señalado por Radio Mitre y replicado por otros medios. Jorge Messi estaría internado No confirmado oficialmente: fue informado por Radio Sudamericana, pero sin parte familiar. Diagnóstico médico Reservado: no hay comunicación oficial ni detalles verificables de la familia.

Por eso, la respuesta más precisa a la pregunta que se hacen los hinchas es esta: hay versiones periodísticas que indican que Jorge Messi estaría internado, pero no existe hasta ahora una confirmación oficial de la familia Messi sobre su estado, diagnóstico o evolución.

Por qué la noticia golpeó en pleno Mundial

El momento deportivo amplificó todo. Messi fue la gran figura del debut argentino, anotó los tres goles del 3-0 frente a Argelia y alcanzó una marca histórica en Copas del Mundo. Sin embargo, la imagen que más impactó fue su llanto, porque mostró una carga emocional que excedía el partido.

La Selección Argentina ya piensa en su próximo compromiso de la fase de grupos, pero el foco también quedó puesto en el costado humano del capitán. En medio de una Copa del Mundo cargada de expectativa, la salud de Jorge Messi pasó a ser una preocupación nacional para millones de hinchas que siguen cada gesto de Leo.

Hasta que haya una comunicación oficial, conviene manejar la información con prudencia: lo concreto es que Jorge Messi atraviesa un momento de salud que generó preocupación, mientras que los detalles sobre internación, diagnóstico y evolución siguen bajo reserva familiar.