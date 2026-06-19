Millonario robo en chascomús: desvalijaron un taller de herrería y carpintería

Un nuevo hecho de inseguridad generó indignación en la ciudad de Chascomús luego de que delincuentes ingresaran a un taller de herrería y carpintería denominado “Taller Macizo”, ubicado sobre Ruta 2 e Inmigrantes Árabes y sustrajeran prácticamente la totalidad de las herramientas utilizadas para trabajar.

Según trascendió, los autores del robo aprovecharon la madrugada para ingresar al establecimiento y llevarse una importante cantidad de herramientas de mano, herramientas eléctricas y otros elementos indispensables para la actividad diaria del taller. Los damnificados señalaron que el lugar quedó prácticamente vacío, lo que representa un duro golpe económico y laboral.

De acuerdo con el testimonio de los propietarios, los delincuentes actuaron con rapidez y conocimiento del lugar. Además del importante perjuicio económico, el robo afecta directamente la posibilidad de continuar desarrollando las tareas habituales hasta tanto puedan reponer los elementos sustraídos.

Tras descubrir el hecho, se radicó la correspondiente denuncia y se iniciaron las actuaciones para intentar identificar a los responsables. Paralelamente, los propietarios solicitaron la colaboración de vecinos, comerciantes y colegas del rubro para que alerten a las autoridades en caso de que les ofrezcan herramientas de dudosa procedencia.

Entre los elementos robados se encuentran amoladoras, roto percutores, una soldadora de alambre, aproximadamente 200 metros de cable, garrafas, pinzas, cortadoras de chapa, pistolas para pintar, reflectores, cintas métricas, atornilladores, sierras circulares, llaves y numerosas herramientas de uso cotidiano en la actividad metalúrgica y de carpintería.

“Se llevaron todo. Son años de trabajo y sacrificio. Lo más grave es que nos dejaron sin las herramientas con las que trabajamos todos los días”, expresó Sofía, esposa del propietario, durante una entrevista brindada a FM Por Siempre.

Tras radicarse la denuncia correspondiente, las autoridades iniciaron una investigación para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.

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