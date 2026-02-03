Nueva Ley de Tránsito 2026: cambios en la licencia, multas que ya no pagarás y el dilema de la Provincia de Buenos Aires

Con el inicio de febrero de 2026, el escenario vial en Argentina ha dado un giro definitivo. Tras la implementación de las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional a través de recientes decretos, los conductores se encuentran ante un sistema mucho más digital, pero también con plazos renovados y nuevas reglas de convivencia entre jurisdicciones. Si tenés que renovar el registro o te preocupa una multa vieja, esta guía actualizada contiene todo lo que necesitás saber hoy.

Licencia de conducir sin vencimiento y 100% digital

Uno de los cambios más disruptivos que ya rige en las jurisdicciones adheridas es la Licencia Nacional de Conducir sin fecha de caducidad física para conductores particulares (clases A, B y G). A diferencia del sistema anterior, ya no recibirás un plástico con una fecha de “vencimiento” fija que te obligue a hacer el trámite administrativo desde cero cada 5 o 10 años.

Sin embargo, esto no significa que te olvides del trámite para siempre. La clave ahora es la aptitud psicofísica. El sistema funciona así:

Digitalización obligatoria: La licencia ahora reside principalmente en la app Mi Argentina. Es digital, segura y cuenta con un código QR que las autoridades fiscalizan en tiempo real.

La licencia ahora reside principalmente en la app Mi Argentina. Es digital, segura y cuenta con un código QR que las autoridades fiscalizan en tiempo real. Actualización médica: En lugar de renovar el documento, deberás cargar periódicamente tu certificado de aptitud psicofísica de forma digital.

En lugar de renovar el documento, deberás cargar periódicamente tu certificado de aptitud psicofísica de forma digital. Plazos por edad: Los menores de 65 años deben actualizar su estado médico cada 5 años; de 65 a 70 años, cada 3 años; y los mayores de 70 años, anualmente.

Los menores de 65 años deben actualizar su estado médico cada 5 años; de 65 a 70 años, cada 3 años; y los mayores de 70 años, anualmente. Adiós a la renovación inicial: Ya no es obligatorio renovar el registro tras el primer año de emisión (el período de “principiante”). No obstante, si cometés faltas graves en los primeros dos años, la licencia será suspendida automáticamente.

VTV 2026: Nuevos plazos y talleres privados habilitados

La Verificación Técnica Vehicular (o RTO) también ha sido reformada para aliviar el bolsillo de los dueños de autos nuevos y descentralizar el servicio. A partir de ahora, la exclusividad de las plantas estatales ha terminado, permitiendo que talleres mecánicos y concesionarios autorizados realicen la inspección.

Los nuevos plazos de vigencia son los siguientes:

Antigüedad del Vehículo Frecuencia de la VTV 0 km hasta 4 años (o 60.000 km) Exento (No realiza verificación) De 5 a 10 años de antigüedad Cada 2 años (Bianual) Más de 10 años de antigüedad Cada 1 año (Anual)

Además, se eliminó la tarifa única oficial, por lo que ahora los precios pueden variar según el taller elegido. Recordá que la oblea física ahora convive con una certificación digital que aparece automáticamente en tu perfil de Mi Argentina.

Multas de tránsito: ¿Cuáles prescriben y qué deudas podés evitar?

Si tenés infracciones pendientes, este 2026 trae una noticia importante sobre la prescripción. Bajo el Artículo 89 de la Ley 24.449, muchas multas pierden vigencia si el Estado no las reclama a tiempo. Esto es fundamental si necesitás vender tu vehículo, ya que —aunque la deuda siga figurando— legalmente podés solicitar su baja si se cumplieron los plazos.

Faltas leves: Prescriben a los 2 años . Incluye estacionar en doble fila, usar la bocina indebidamente o exceder la velocidad en menos de un 10%.

Prescriben a los . Incluye estacionar en doble fila, usar la bocina indebidamente o exceder la velocidad en menos de un 10%. Faltas graves: Prescriben a los 5 años. Aquí entran pasar semáforos en rojo, conducir bajo efectos del alcohol, circular sin seguro o sin licencia.

Atención: El conteo de estos años se reinicia si cometés una nueva infracción grave o si recibís una notificación judicial firme. En la Ciudad de Buenos Aires, el plazo de prescripción se unificó en 5 años para todas las faltas.

Peajes inteligentes y sistema Scoring

El plan de modernización vial avanza hacia la eliminación total de las barreras. Para finales de 2026, el 50% de las rutas nacionales deberán contar con el sistema “Free Flow” (cobro automático por patente sin detenerse). Si aún no tenés TelePASE, es el momento de gestionarlo para evitar recargos que pueden triplicar el costo del peaje.

En cuanto al Scoring, los controles se han vuelto más estrictos. Perder los 20 puntos iniciales de tu licencia ahora conlleva una suspensión de 60 días en la primera instancia. La única forma de recuperar puntos (además de esperar dos años sin faltas) es realizar los cursos de seguridad vial habilitados, que otorgan hasta 4 puntos de crédito.

Con estos cambios, el objetivo es reducir la burocracia y mejorar la seguridad. Asegurate de tener tus apps actualizadas y de chequear tu estado psicofísico para evitar sorpresas en los controles camineros de esta temporada.

¿Qué ocurre en la Provincia de Buenos Aires, se adhirió?

En la Provincia de Buenos Aires, la situación actual es de cautela y transición, ya que el gobierno de Kicillof aún no ha adherido formalmente a la reforma nacional que elimina el vencimiento de las licencias. Esto significa que si tu registro fue emitido por un municipio bonaerense, debés seguir respetando la fecha de vencimiento física que figura en tu carnet y realizar la renovación presencial como siempre. Aunque existe un proyecto en la Legislatura provincial para copiar el modelo nacional, hoy la renovación administrativa sigue siendo obligatoria en todo el territorio de la PBA.

En cuanto a la VTV, la Provincia mantiene su sistema de plantas oficiales concesionadas y no ha habilitado aún a talleres privados o concesionarias, una medida que por ahora solo rige en jurisdicciones adheridas a la nueva norma nacional.