Controles en la Costa y rutas bonaerenses: todo lo que te van a pedir en febrero 2026

Si estás por salir a la ruta en esta segunda quincena o planeás una escapada de fin de semana, prestá atención. Los controles viales en la Provincia de Buenos Aires se intensificaron con el Operativo de Sol a Sol 2026 y hay exigencias puntuales que no podés pasar por alto. Desde la vigencia de la VTV hasta la documentación digital: te contamos qué papeles son obligatorios hoy y cuánto cuestan las multas si te encuentran en falta.

Documentación obligatoria: lo que sí o sí tenés que llevar

No importa si vas a Mar del Plata, Tandil o Pinamar; en cualquier puesto de control de la Policía Vial o de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) te van a exigir estos documentos.

Licencia de Conducir vigente: Ojo con esto. Aunque la tengas en la app Mi Argentina, la Ley Nacional de Tránsito exige la licencia física . Si bien en algunos controles aceptan la digital, si el sistema no tiene señal o el agente se pone estricto, podés tener problemas. Llevá el plástico.

Ojo con esto. Aunque la tengas en la app Mi Argentina, la Ley Nacional de Tránsito exige la . Si bien en algunos controles aceptan la digital, si el sistema no tiene señal o el agente se pone estricto, podés tener problemas. Llevá el plástico. DNI: Para acreditar tu identidad.

Para acreditar tu identidad. Cédula Verde o Azul: La cédula verde no tiene vencimiento para el titular. Si no sos el titular y la verde está vencida, necesitás la Cédula Azul (o la autorización digital equivalente si está disponible y vigente en el sistema).

La cédula verde no tiene vencimiento para el titular. Si no sos el titular y la verde está vencida, necesitás la (o la autorización digital equivalente si está disponible y vigente en el sistema). Comprobante de Seguro: Acá hay una buena noticia: la póliza digital es válida . Podés mostrar el PDF desde el celular o el comprobante que te manda tu aseguradora por mail. Asegurate de tenerlo descargado por si te quedás sin datos en la ruta.

Acá hay una buena noticia: la . Podés mostrar el PDF desde el celular o el comprobante que te manda tu aseguradora por mail. Asegurate de tenerlo descargado por si te quedás sin datos en la ruta. VTV al día: Fundamental. Tenés que tener la oblea pegada en el parabrisas y llevar el informe de inspección (el papel que te dan con el resultado).

Fundamental. Tenés que tener la oblea pegada en el parabrisas y llevar el (el papel que te dan con el resultado). Comprobante de pago de Patente: Aunque es menos frecuente, la normativa permite exigirlo. Si tenés deuda, lo ideal es llevar el último recibo pago para evitar demoras.

Equipamiento de seguridad y VTV 2026

Además de los papeles, tu auto tiene que cumplir con ciertos requisitos técnicos. En febrero de 2026, si tu patente termina en 2, te toca renovar la Verificación Técnica Vehicular. Si ya la hiciste, revisá que la oblea coincida con el año en curso.

Elementos obligatorios en el baúl:

Matafuegos: Debe estar cargado, vigente y al alcance del conductor (no suelto en el baúl, idealmente sujeto bajo el asiento acompañante o donde indique el fabricante, pero siempre dentro del habitáculo).

Debe estar cargado, vigente y al alcance del conductor (no suelto en el baúl, idealmente sujeto bajo el asiento acompañante o donde indique el fabricante, pero siempre dentro del habitáculo). Balizas portátiles: El par de triángulos reflectivos es obligatorio.

El par de triángulos reflectivos es obligatorio. Chaleco reflectivo: No es obligatorio para circular, pero sí si te bajás del auto en la banquina. Tenelo a mano.

Dato clave: El “botiquín” y la “sábana mortuoria” no son obligatorios por ley para autos particulares, aunque siempre es recomendable llevar un kit de primeros auxilios básico.

Alcohol Cero: una ley que no admite excepciones

Recordá que en toda la Provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero. Ya no existe el permitido de 0,5 g/l. Si tomás una copa de vino o una cerveza, no podés manejar. Los controles de alcoholemia son frecuentes en los accesos a balnearios y en las salidas de las ciudades turísticas, tanto de día como de noche.

Multas actualizadas a febrero 2026: prepará el bolsillo

Las infracciones se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza según el precio de la nafta. Para este verano 2026, los valores son salados y buscan desalentar el incumplimiento.

Infracción Valor estimado (UF) Monto aproximado ($) Circular sin VTV 300 a 1000 UF $542.100 – $1.807.000 Exceso de velocidad 150 a 1000 UF $271.050 – $1.807.000 Alcohol positivo 200 a 1000 UF $361.400 – $1.807.000 Sin seguro 50 a 100 UF $90.350 – $180.700 Mal estacionamiento 50 a 100 UF $90.350 – $180.700

Los valores son referenciales basados en la UF vigente hasta fines de febrero de 2026.

Manejar con la documentación en regla no es solo para evitar la multa, sino para viajar tranquilo y seguro. Antes de salir, dedicate 10 minutos a chequear que tengas todo en la guantera.