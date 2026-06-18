Escándalo en luzu tv: la falsa noticia sobre el padre de messi tuvo consecuencias

Luzu TV quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que trascendiera la decisión de apartar a integrantes vinculados a la difusión de una información falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

La controversia se originó tras la circulación de versiones que aseguraban un delicado estado de salud de Jorge Messi.

En medio de la repercusión pública, Luzu TV tomó medidas internas y avanzó con desvinculaciones relacionadas con el episodio, en una decisión que busca preservar la credibilidad del canal y reforzar los controles sobre la información difundida al aire y en sus plataformas digitales, según reportaron diversos medios especializados.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación y de los canales de streaming frente a la circulación de noticias no verificadas, especialmente cuando involucran cuestiones sensibles vinculadas a la salud de figuras públicas y sus familias.

La situación tomó una dimensión aún mayor debido a la estrecha relación entre Luzu TV y Lionel Messi. A comienzos de 2026, el campeón del mundo protagonizó una de las entrevistas más vistas de la historia de la plataforma, realizada por Nico Occhiato y Diego Leuco.

Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones en el mundo del streaming argentino, donde la velocidad de la información y la competencia por la audiencia vuelven a quedar bajo la lupa tras un caso que tuvo como protagonista a una de las familias más reconocidas del deporte mundial.