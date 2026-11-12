Pase Libre Multimodal: quién puede viajar con acompañante y qué derechos tiene

El Pase Libre Multimodal volvió a despertar consultas entre usuarios del transporte público bonaerense. Más allá de cómo obtener la credencial, hay una situación que genera dudas en las familias: qué ocurre cuando la persona beneficiaria necesita viajar acompañada y qué derechos corresponden durante el recorrido.

La respuesta depende de la jurisdicción del servicio y de la documentación que acredita el beneficio. Por eso, antes de salir, conviene distinguir las reglas provinciales de las nacionales, especialmente si el viaje combina colectivos, trenes o servicios de larga distancia.

Qué establece la Provincia sobre viajar con acompañante

El Ministerio de Transporte bonaerense informa expresamente que el titular del Pase Libre Multimodal puede viajar solo o acompañado y que el acompañante puede ser una persona de cualquier edad. Es una de las reglas de accesibilidad publicadas para los servicios alcanzados por la credencial.

Sin embargo, la posibilidad de viajar acompañado no debe confundirse con una autorización general para que cualquier persona viaje gratis por su cuenta. El beneficio está vinculado al titular y a las condiciones de accesibilidad aplicables. En servicios de jurisdicción nacional, el Gobierno nacional precisa que la gratuidad del acompañante corresponde cuando el Certificado Único de Discapacidad así lo indica.

Para evitar inconvenientes, es importante verificar qué autoridad regula la línea o servicio que se va a utilizar y revisar las indicaciones del CUD o de la credencial correspondiente.

En qué transportes se puede utilizar el pase bonaerense

El PLM es una credencial provincial destinada a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante. Su alcance comprende servicios públicos terrestres y fluviales de jurisdicción bonaerense. La información oficial identifica, entre otros, los colectivos provinciales de líneas 200 a 499 y servicios interurbanos dentro de la jurisdicción.

La guía de Mi Argentina también describe el uso de la versión digital en los servicios ferroviarios y fluviales que allí se especifican. Esto no significa que cualquier colectivo municipal, nacional o micro interprovincial esté sometido exactamente a las mismas reglas: cada servicio debe comprobarse según su jurisdicción.

Qué pasa cuando se necesita un pasaje de larga distancia

La página oficial de Transporte de la Provincia indica que, para los viajes de larga distancia comprendidos por las reglas provinciales, la empresa debe entregar pasaje de ida y vuelta al momento de solicitar el boleto. Si no hay cupo, la persona tiene derecho a recibir información escrita sobre los PLM que ocupan las plazas solicitadas y una reserva para un servicio posterior o el que desea utilizar.

Esta previsión es relevante porque permite distinguir una negativa sin explicación de una situación de disponibilidad que debe ser informada. Antes de viajar, resulta conveniente consultar anticipadamente a la empresa, conservar la constancia de la solicitud y no extrapolar las condiciones provinciales a servicios interjurisdiccionales nacionales.

Credencial física o digital: cómo acreditarla

La versión digital del PLM está disponible en la aplicación Mi Argentina para quienes ya cuentan con el pase correspondiente. Según la información oficial, tiene la misma validez y alcance que la credencial física. Para visualizarla se requiere una cuenta validada en la aplicación.

El trámite inicial se realiza en el sistema provincial con DNI, CUD o credencial INCUCAI/CUCAIBA, según corresponda, y la selección del municipio donde se retirará el documento. La Provincia permite seguir el estado de la gestión en línea.

Para quienes están por iniciar el trámite, INFOZONA ya publicó una guía sobre cómo solicitar el Pase Libre Multimodal. También explicó qué revisar cuando la credencial se acerca a su vencimiento.

Cómo reclamar si no se respetan las condiciones de accesibilidad

El Ministerio de Transporte provincial dispone de un sistema de denuncias y solicitudes. En el formulario oficial se puede seleccionar el motivo “Incumplimiento de las normas de accesibilidad/discapacidad”. Es importante aportar datos del recorrido, empresa, línea, horario y una descripción concreta de lo sucedido, además de un contacto para recibir respuesta.

La cartera también publica el correo [email protected] para consultas. Si el problema se presenta durante el viaje, conservar comprobantes y anotar los datos del servicio puede facilitar el reclamo posterior.

La clave es conocer de antemano el alcance del pase y las condiciones del viaje. La gratuidad y las reglas de acompañamiento son derechos regulados, pero su aplicación debe analizarse según el servicio utilizado y la documentación del titular, sin asumir que todas las líneas funcionan bajo una única normativa.