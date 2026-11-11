Pase Libre Multimodal: qué hacer si la credencial vence durante 2026

El Pase Libre Multimodal permite viajar sin pagar boleto en servicios alcanzados por el régimen bonaerense, pero hay una situación que merece especial atención antes de salir de casa: la fecha de vencimiento que figura en la credencial. No todas las tarjetas tienen la misma situación y una prórroga anunciada anteriormente no significa que todos los pases estén extendidos de manera indefinida.

La consulta es relevante para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante, y también para familiares que organizan viajes interurbanos, turnos médicos o traslados frecuentes. El Ministerio de Transporte provincial mantiene disponible el sistema de consulta y seguimiento del trámite.

Qué pasa con los Pases Libres Multimodales que vencieron en 2025

La Provincia estableció mediante la Resolución 71/2025 una prórroga de un año para los Pases Libres Multimodales cuyo vencimiento original estuviera comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La extensión se cuenta a partir de la fecha de vencimiento impresa en cada credencial, no desde una fecha común para todos los beneficiarios.

Esto significa que, durante 2026, los pases de ese grupo pueden ir agotando su prórroga en fechas diferentes. Por ejemplo, una credencial originalmente vencida en marzo de 2025 no tiene la misma fecha extendida que otra que vencía en noviembre de ese año. La medida no debe interpretarse como una prórroga general de todos los pases que vencen originalmente en 2026.

La información oficial figura en el anuncio de la prórroga y en la página del Pase Libre Multimodal del Ministerio de Transporte bonaerense.

Cómo saber si el pase sigue vigente y dónde consultar el trámite

La recomendación principal es revisar la fecha original de vencimiento y comprobar si la credencial está incluida en la extensión de 2025. También conviene consultar el estado del trámite en la web provincial, especialmente si se inició una renovación o una solicitud nueva.

En el portal oficial del PLM están disponibles los accesos a «Solicitud de PLM» y «Estado de mi PLM». La Provincia aclara, además, que los trámites realizados antes del 30 de julio de 2025 cuentan con una consulta específica de estado. No hay que confundir esas herramientas con el registro de una tarjeta SUBE común.

Para realizar una solicitud, el sistema requiere tener a mano el DNI, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la credencial INCUCAI/CUCAIBA, según corresponda. También se debe seleccionar el municipio donde se retirará el pase.

Una vez ingresados los datos, el sistema valida la documentación que acredita el derecho al beneficio y permite seguir la gestión. La entrega de la credencial se organiza de forma descentralizada a través de los municipios.

Qué transportes cubre el beneficio en la Provincia

El PLM es un instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público bajo jurisdicción bonaerense. Según la información del Ministerio, comprende servicios urbanos e interurbanos de transporte automotor dentro de la jurisdicción provincial y servicios fluviales en aguas de la Provincia.

En viajes de larga distancia, las reglas de accesibilidad publicadas por Transporte contemplan la entrega de pasaje de ida y vuelta al momento de solicitarlo. Si la empresa informa falta de cupo, la persona beneficiaria tiene derecho a recibir una respuesta por escrito con la información prevista por el régimen y una reserva para un servicio posterior o el solicitado.

El Ministerio también informa que el beneficiario puede viajar solo o acompañado. Antes de un traslado concreto, es importante comprobar la jurisdicción y las condiciones del servicio para evitar confundir el PLM provincial con otros regímenes nacionales o locales.

Qué hacer si la credencial está vencida o surge un problema para viajar

Si la fecha extendida ya pasó, o si el pase no está comprendido en la prórroga de 2025, lo prudente es consultar el estado y gestionar la renovación mediante el sistema oficial antes de depender de esa credencial para un viaje. No corresponde asegurar que cualquier tarjeta vencida será aceptada.

El Ministerio de Transporte bonaerense ofrece el correo [email protected] para consultas. También dispone de un sistema de denuncias y solicitudes por incumplimientos de las normas de accesibilidad, al que se accede desde la página del beneficio.

INFOZONA informó recientemente sobre la entrega de pases y cómo solicitar el Pase Libre Multimodal. La diferencia central para quienes ya tienen una credencial es revisar su vencimiento particular: la extensión anunciada en 2025 tiene un alcance definido y no reemplaza la consulta individual de vigencia.