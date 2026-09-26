Pasaporte argentino: precios, plazos y costos del pasaporte exprés en septiembre 2026

Si tenés planificado un viaje al exterior o necesitás renovar tu documentación de forma imprevista, es fundamental conocer las opciones de tramitación vigentes. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) mantiene diferentes modalidades que varían según la urgencia del viaje y el presupuesto disponible.

Trámite de pasaporte regular: precio y vigencia

La opción estándar para ciudadanos argentinos tiene un arancel oficial fijado en $100.000.

Para iniciar la solicitud es necesario sacar turno previo en Mi Argentina y dirigirse a un Centro de Documentación habilitado.

Respecto a la validez, el documento dura 10 años para mayores de 18 años y 5 años para menores de edad.

Modalidades exprés y al instante para casos de urgencia

Quienes necesiten el documento en plazos reducidos cuentan con dos alternativas de tramitación rápida:

Pasaporte exprés: costo de $200.000 con entrega acordada dentro de las 96 horas hábiles .

costo de con entrega acordada dentro de las . Pasaporte al instante: arancel de $330.000 con emisión en un lapso de 2 a 6 horas.

La versión al instante se gestiona sin turno en aeropuertos habilitados o con turno en la terminal de Buquebus.

Documentos de viaje excepcionales para extranjeros y refugiados

El cuadro tarifario del RENAPER contempla aranceles para situaciones documentales especiales.

El pasaporte excepcional para extranjeros tiene un valor asignado de $100.000.

Al mismo valor de $100.000 se ubican los documentos de viaje destinados a personas apátridas y refugiadas.

Reposición sin costo por errores en la confección

En caso de detectar fallas o datos incorrectos impresos en la libreta, el organismo contempla un trámite de reposición gratuita.

El reclamo debe presentarse dentro de un plazo máximo de 90 días corridos desde la recepción del documento.

La gratuidad aplica siempre que el error sea comprobable mediante el cotejo directo con la documentación original presentada.