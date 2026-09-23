Continúa la desesperada búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos en santa teresita

La búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos frente a las costas de Santa Teresita continúa este miércoles con un importante despliegue por mar, aire y tierra, luego de que durante las jornadas anteriores los diferentes rastrillajes no permitieran obtener resultados positivos. Al operativo encabezado por Prefectura Naval Argentina se incorporó la Armada Argentina, mientras también colaboran embarcaciones pesqueras que navegan por la región.

Los hombres, identificados como Oscar y Félix, tienen 64 y 43 años, aunque oficialmente no se precisó cuál de las edades corresponde a cada uno. Habían ingresado al mar durante la mañana del lunes a bordo de dos kayaks, cuando la Costa Atlántica bonaerense se encontraba afectada por condiciones meteorológicas adversas y fuertes vientos.

La emergencia se conoció cuando uno de ellos consiguió comunicarse con Prefectura Naval y explicó que se encontraba en un kayak turquesa frente a la calle 29 de Santa Teresita, aproximadamente a dos millas náuticas de la costa, es decir, a más de tres kilómetros mar adentro, y que las condiciones existentes le impedían regresar a la playa.

A partir de ese momento se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate. Inicialmente, Prefectura desplazó medios de superficie hacia el punto señalado y posteriormente incorporó más recursos. Las primeras horas fueron particularmente complejas debido a los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, lloviznas, baja visibilidad y un importante oleaje.

Con el paso de las horas, el dispositivo fue ampliándose considerablemente. Prefectura Naval desplegó embarcaciones, motos de agua, medios aéreos y personal terrestre, mientras desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Mar del Plata se pidió también la colaboración de los buques pesqueros que navegaban por la zona, con el propósito de multiplicar los puntos de observación sobre el mar.

Paralelamente, efectivos realizaron recorridas a pie y en vehículos a lo largo de la línea costera, ante la posibilidad de que las corrientes y el viento pudieran haber desplazado hacia alguna playa a los hombres, sus kayaks o elementos que permitieran establecer una nueva referencia para orientar el operativo.

La Armada Argentina se incorporó al operativo

Ante la falta de novedades, la búsqueda fue reforzada con la incorporación de la Armada Argentina, que dispuso medios navales, aéreos y personal especializado.

Un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima se sumó a las aeronaves de Prefectura y realizó durante aproximadamente cinco horas sobrevuelos sobre el área establecida para el operativo, aunque esas tareas finalizaron sin poder localizar a los kayakistas.

Además, desde la Base Naval Mar del Plata zarpó el patrullero oceánico ARA “Storni”, llevando a bordo personal de Sanidad y efectivos de la Agrupación Buzos Tácticos, quienes cuentan además con botes de goma para intervenir en caso de que durante el rastrillaje sea detectado algún indicio.

El operativo marítimo fue organizado en cuatro subáreas de búsqueda, distribuyendo los diferentes medios disponibles para aumentar la superficie cubierta. En esos sectores trabajan de manera coordinada unidades de Prefectura Naval, medios de la Armada Argentina y embarcaciones pesqueras.

El rastrillaje abarca una extensa zona marítima y costera

La búsqueda ya no se limita exclusivamente al lugar desde donde se produjo el último pedido de auxilio. Los medios aéreos y marítimos fueron ampliando el radio de operaciones teniendo en cuenta el viento, las corrientes y la posible deriva de las pequeñas embarcaciones.

Uno de los aviones utilizados en el operativo llegó a recorrer sectores de la Bahía Samborombón y diferentes puntos del Partido de La Costa, mientras el despliegue marítimo se mantiene frente a Santa Teresita y otros sectores de la costa. Algunas informaciones sitúan al ARA “Storni” realizando patrullajes en una amplia franja frente a Santa Teresita y Mar de Ajó.

De esta manera, la búsqueda comprende actualmente una extensa superficie del Mar Argentino y de la línea costera, con observación desde aeronaves, embarcaciones de las fuerzas, barcos pesqueros y patrullajes terrestres. La zona marítima fue sectorizada precisamente para permitir que los distintos recursos puedan trabajar simultáneamente sin superponerse y ampliar las posibilidades de encontrar algún indicio.

Los dos kayaks también son intensamente buscados

Las autoridades difundieron las características de las embarcaciones con el objetivo de facilitar su identificación. Uno de los hombres utilizaba un kayak modelo Karku, color verde, mientras que el restante navegaba en un Escualo color turquesa.

Precisamente, durante la última comunicación, uno de los kayakistas había señalado que se encontraba en la embarcación turquesa frente a la calle 29 de Santa Teresita.

Un elemento que forma parte de la reconstrucción del episodio es que, según informó Prefectura, los dos hombres se habían presentado previamente en una dependencia de la fuerza, donde fueron advertidos sobre la existencia de un alerta meteorológico vigente y las condiciones desfavorables para navegar. Pese a esa advertencia, posteriormente ingresaron al mar.

Desde entonces no volvió a establecerse comunicación con ellos.

Con el transcurso de las horas, cada objeto o posible avistamiento adquiere especial importancia, debido a que podría aportar información sobre la dirección de deriva seguida por los kayaks y permitir redefinir las áreas prioritarias del operativo.

La investigación judicial se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.

Mientras tanto, Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina mantienen activo el operativo, con apoyo de embarcaciones civiles y pesqueras, y familiares, allegados y vecinos aguardan novedades sobre Oscar y Félix.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que observe alguno de los kayaks o pueda aportar información relacionada con los desaparecidos se comunique inmediatamente con Prefectura Naval Argentina al 106.