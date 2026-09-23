Horas decisivas en santa teresita: suman medios a la búsqueda de los kayakistas pero se desvanece la esperanza de hallarlos con vida

Crece la preocupación por los dos kayakistas que permanecen desaparecidos frente a las costas de Santa Teresita, mientras se siguen incorporando medios y personal al amplio operativo desplegado por mar, aire y tierra.

Con el paso de las horas, el área de rastrillaje fue ampliándose y este miércoles se conoció una declaración que profundizó la incertidumbre: un alto jefe de la Armada Argentina reconoció que, de acuerdo con los parámetros internacionales de supervivencia, las posibilidades de encontrarlos con vida son a esta altura “prácticamente nulas”.

Los dos hombres, de 64 y 43 años, ingresaron al mar durante la mañana del lunes 21 de septiembre desde Santa Teresita, en momentos en que las condiciones meteorológicas eran sumamente adversas. Antes de hacerlo habían sido advertidos por personal de Prefectura acerca de la vigencia de una alerta y de la inconveniencia de navegar en esas circunstancias.

La emergencia se conoció cuando uno de los propios kayakistas logró comunicarse con Prefectura. Indicó que se encontraba frente a la calle 29 de Santa Teresita, aproximadamente a dos millas náuticas de la costa —más de tres kilómetros mar adentro— y que, debido a la intensidad del viento, tenía serias dificultades para regresar.

A partir de ese momento se activó un importante dispositivo de búsqueda y rescate que, con el transcurso de las horas, fue incorporando nuevas unidades y reparticiones. A los medios inicialmente desplegados por Prefectura Naval Argentina se sumó la Armada Argentina, que afectó recursos navales y aéreos al operativo.

Entre los medios desplegados se encuentra el patrullero oceánico ARA “Storni”, que cuenta además con personal de Sanidad y efectivos de la Agrupación Buzos Tácticos. También fue utilizado un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, que realizó durante varias horas vuelos de exploración sobre el sector.

Este miércoles se incorporó además el guardacostas GC-26 “Thompson” de Prefectura Naval Argentina, que zarpó desde Mar del Plata para reforzar los rastrillajes marítimos. Paralelamente, se intensificaron las recorridas terrestres y a pie por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, extendiéndose también hacia las inmediaciones del arroyo San Clemente.

La búsqueda también cuenta con apoyo aéreo y se solicitó la colaboración de buques pesqueros que navegan por la región, cuyos tripulantes fueron advertidos para que permanezcan atentos ante cualquier elemento que pudiera estar relacionado con los desaparecidos.

El área bajo observación creció notablemente con el paso de las horas. El contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, explicó que inicialmente se trabajó sobre un cuadrante de 15 por 15 millas náuticas, pero posteriormente el dispositivo se extendió a 30 por 30 millas náuticas, equivalente a unas 900 millas náuticas cuadradas. El sector continuará modificándose de acuerdo con los cálculos sobre corrientes, vientos y patrones de deriva.

Fue precisamente Pérez Kühn quien este miércoles brindó una de las declaraciones más preocupantes desde que comenzó el operativo. El jefe naval explicó que, teniendo en cuenta los manuales y tablas internacionales de supervivencia y el tiempo transcurrido, las posibilidades de encontrar a los hombres con vida son “prácticamente nulas”.

Sin embargo, la búsqueda no fue suspendida. Los medios navales, aéreos y terrestres continúan recorriendo una superficie cada vez mayor con la intención de localizar a los hombres o encontrar alguno de los elementos utilizados por ellos que permita establecer hacia dónde pudieron haber sido arrastrados.

Las condiciones meteorológicas representaron desde el comienzo una seria dificultad para los rescatistas. Se registraron fuertes vientos, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, oleaje, lloviznas, baja visibilidad y techos de nubes bajos, factores que limitaron especialmente las operaciones aéreas.

También son buscados los dos kayaks en los que navegaban: un Karku de color verde y un Escualo turquesa. Su eventual localización podría aportar información fundamental para reconstruir la deriva seguida desde el momento en que se perdió contacto con los hombres.

Mientras continúa el enorme despliegue, familiares, allegados y vecinos siguen con enorme preocupación cada novedad. En las últimas horas también comenzaron a difundirse fotografías de los desaparecidos para facilitar su identificación y obtener cualquier información que pueda contribuir al operativo.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre los kayakistas o haya observado alguno de los kayaks se comunique inmediatamente con Prefectura Naval Argentina al 106.

El operativo continúa activo y las autoridades evalúan permanentemente las condiciones meteorológicas, los patrones de deriva y los resultados de cada uno de los rastrillajes para determinar las zonas sobre las que concentrar los recursos.