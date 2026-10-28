Estatales bonaerenses: el cronograma completo de pagos de octubre y la fecha confirmada para docentes

Si sos trabajador de la administración pública o docente bonaerense, es clave que revises la fecha exacta en la que se acreditará tu sueldo de octubre.
La Provincia dio a conocer el cronograma oficial de pagos y confirmó un adelanto en el depósito de haberes para el sector educativo.
Adelanto de fecha para docentes bonaerenses
Los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y de la DiPrEGeP tienen como fecha oficial en el calendario el miércoles 11 de noviembre.
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Sin embargo, desde la Provincia confirmaron que los fondos estarán depositados el viernes 6 de noviembre, adelantando el pago cinco días.
Inicio del calendario entre octubre y los primeros días de noviembre
Los depósitos para el resto de las dependencias estatales comenzarán el viernes 30 de octubre y se extenderán de forma progresiva.
La liquidación alcanzará a ministerios, organismos descentralizados y poderes del Estado durante la primera semana del mes.
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Organismos que cobran el viernes 30 de octubre y lunes 2 de noviembre
El esquema de acreditación de haberes arrancará de la siguiente manera:
- Viernes 30 de octubre: Dirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda.
- Lunes 2 de noviembre: Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Lotería y Casino, y Niñez y Adolescencia.
Cronograma para Salud, ministerios y entes provinciales
Las acreditaciones continuarán a mitad de semana para el resto de los estamentos de la administración pública:
- Martes 3 de noviembre: Ministerio de Salud y Caja de Policía.
- Miércoles 4 de noviembre: ARBA, Poder Legislativo, Ministerios de Economía, Trabajo, Infraestructura, Justicia, Gobierno, Desarrollo Agrario, Ambiente, Transporte, entre otros organismos descentralizados.