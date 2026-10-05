Paro docente en la Provincia: la decisión del Gobierno bonaerense de descontar los días no trabajados

Si te preocupaba cómo impactarán las protestas en el calendario escolar y en las liquidaciones salariales, las autoridades bonaerenses ya fijaron postura. La Provincia de Buenos Aires confirmó que aplicará descuentos salariales a los docentes que adhieran a medidas de fuerza impulsadas por sectores no reconocidos legalmente.

La advertencia oficial y la diferenciación de gremios

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aclaró la posición oficial diferenciando las protestas de gremios con personería de aquellas convocadas por agrupaciones disidentes no validadas.

Entre las facciones señaladas por la administración provincial figuran la lista Multicolor de Suteba y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.

Aplicación de quitas a través de la cartera educativa

La confirmación de las sanciones económicas quedará bajo la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Este organismo será el encargado de autorizar los descuentos por los días no trabajados en los haberes de quienes se sumen a convocatorias informales.

Antecedentes de medidas de fuerza y reclamos por seguridad

El llamado de atención ocurre tras la reciente medida de fuerza de 24 horas realizada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) el jueves pasado.

El reclamo de los sindicatos unificados (Suteba, FEB, Udocba y AMET) exigió protocolos y respuestas ante hechos de violencia sufridos por educadores en los establecimientos.

Cruces con el Gobierno nacional por el clima social

Desde el gabinete de Axel Kicillof vincularon los episodios de tensión escolar con el deterioro del contexto socioeconómico nacional.

Las autoridades provinciales responsabilizaron a la gestión de Javier Milei por el incremento de la violencia generalizada en las instituciones públicas.