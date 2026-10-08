Paro docente el jueves 15 de octubre: no habrá clases en las escuelas bonaerenses

Si tenés hijos en edad escolar o estudiás en la provincia, hay una fecha que tenés que agendar de inmediato porque no habrá dictado normal de clases.
Las escuelas y universidades de todo el territorio bonaerense se sumarán a una jornada masiva de protesta que paralizará las aulas por 24 horas.
Cuándo se realiza la medida de fuerza de 24 horas
El paro docente confirmado se llevara a cabo el próximo jueves 15 de octubre durante todo el día.
Conflicto universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y se confirmó la fecha de la marcha al Congreso
La medida de fuerza afectará el funcionamiento habitual de los establecimientos educativos y contará con la adhesión de los gremios con mayor representación.
Gremios adheridos y los motivos centrales del reclamo
La convocatoria cuenta con el respaldo unificado de la CTERA, el SUTEBA y la FEB, junto a diversas organizaciones del sector.
- Recomposición salarial: Exigen la reapertura de negociaciones tras cobrar los haberes de octubre sin incrementos.
- Fondo docente: Piden la restitución urgente del FONID para sostener los sueldos del sector.
- Financiamiento público: Demandan mayores partidas presupuestarias para infraestructura y jubilaciones.
Confluencia con la Marcha Federal Universitaria
A la huelga en las escuelas primarias y secundarias se le sumará la quinta Marcha Federal Universitaria el mismo 15 de octubre.
Celulares en las escuelas: la postura de los colegios privados ante la prohibición por ley
La comunidad académica se movilizará frente al Congreso de la Nación para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de las becas estudiantiles.
Advertencia oficial sobre los descuentos salariales
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) evaluará el nivel de acatamiento y la legitimidad de las agrupaciones convocantes.
Conflicto con los estatales bonaerenses: por qué se frenaron las paritarias y qué puede pasar en los próximos días
Desde el gobierno bonaerense confirmaron que se diferencian las huelgas de sindicatos validados de las agrupaciones disidentes, advirtiendo que podrían aplicarse quitas salariales a quienes se sumen a convocatorias sin representación legal.