Paritarias en provincia: cómo impacta el 3% de noviembre en docentes y estatales

La discusión salarial en la provincia de Buenos Aires vuelve a concentrar la atención de docentes y trabajadores estatales durante noviembre. Después del acuerdo alcanzado en octubre, este mes corresponde aplicar el segundo tramo de la recomposición pactada, mientras los gremios ya miran hacia la próxima instancia de negociación.

La diferencia entre el porcentaje total anunciado y la forma en que se calcula cada tramo es importante para entender cuánto cambia el sueldo. También conviene separar el incremento acordado de las eventuales novedades que puedan surgir en la siguiente paritaria.

Qué aumento corresponde en noviembre

El Gobierno bonaerense informó que el acuerdo con la mayoría de los gremios docentes y de la Ley 10.430 contempla un incremento total del 6%, distribuido en 3% en octubre y 3% en noviembre. Ambos porcentajes se calculan sobre los salarios de septiembre de 2026.

Esto significa que el segundo tramo no debe interpretarse automáticamente como un 3% adicional calculado sobre el salario ya aumentado de octubre. La base de referencia comunicada oficialmente es septiembre.

Por ejemplo, si un concepto salarial tomado como base fuera de $500.000, un 3% representa $15.000 y el 6% acumulado sobre esa misma base representa $30.000. Se trata únicamente de un ejemplo matemático: no equivale a la liquidación real de un cargo, que depende de sus componentes y condiciones.

Por qué no todos los docentes cobran el mismo monto

En el sector docente, la liquidación varía según cargo, antigüedad, jornada, módulos, adicionales y otras características. Por eso no alcanza con aplicar un porcentaje sobre cualquier cifra de bolsillo para conocer el resultado final.

El Ministerio de Economía bonaerense mantiene publicada la escala salarial docente de noviembre de 2026, que permite consultar los valores correspondientes a distintos cargos.

En el caso de los trabajadores de la administración pública comprendidos por la Ley 10.430, también hay que distinguir los componentes de cada liquidación. La pauta general del acuerdo no sustituye el recibo individual.

Cuándo vuelven a reunirse Provincia y los gremios

La comunicación oficial del Gobierno provincial incluyó el compromiso de reabrir las negociaciones en diciembre de 2026. Esa instancia será relevante para evaluar cómo evolucionaron los precios y qué reclamos presentan los sindicatos antes del cierre del año.

Sin embargo, la reapertura comprometida no equivale a un nuevo aumento ya aprobado. Hasta que exista una propuesta concreta y se informe su resultado, no corresponde anticipar porcentajes, fechas de cobro ni montos adicionales.

Otros puntos incluidos en el acuerdo docente

Además de la pauta salarial, la Provincia mencionó avances vinculados con la simplificación de procedimientos administrativos, el Boletín Digital, el Régimen Académico del nivel secundario y la incorporación de licencias parentales.

Son cuestiones de la negociación que no se traducen necesariamente en un incremento directo del recibo de sueldo, pero forman parte de la agenda laboral y educativa.

La información oficial sobre el acuerdo puede consultarse en el comunicado del Gobierno bonaerense. Para los trabajadores, las dos referencias centrales de las próximas semanas son la liquidación correspondiente al tramo de noviembre y la convocatoria paritaria de diciembre.