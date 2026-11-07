Escuelas bonaerenses: qué avances se anunciaron en el boletín digital y las licencias

El último acuerdo salarial entre el Gobierno bonaerense y la mayoría de los gremios docentes incluyó puntos que van más allá de los sueldos. Entre ellos figuran el avance del Boletín Digital, aspectos del Régimen Académico de Secundaria y la incorporación de licencias parentales. Para las escuelas, el desafío es conocer qué medidas están operativas y cuáles requieren instrucciones complementarias.

Qué comunicó oficialmente la Provincia

El Ministerio de Economía bonaerense informó el 19 de octubre que el acuerdo de aumento del 6% escalonado incluyó avances en simplificación de procedimientos administrativos y en la implementación del Boletín Digital. También mencionó el Régimen Académico de Nivel Secundario y las licencias parentales.

El comunicado identifica líneas de trabajo, pero no contiene por sí solo un calendario detallado de implementación por escuela o distrito. Por eso, no sería correcto afirmar que todos los establecimientos deben aplicar inmediatamente un procedimiento uniforme.

Boletín Digital: la pregunta que queda abierta

El uso de herramientas digitales puede modificar la forma en que se registran, comunican y consultan las trayectorias educativas. Sin embargo, para saber cómo se aplica en una escuela determinada es necesario identificar la normativa operativa, los sistemas habilitados y las indicaciones de las autoridades educativas.

Las familias no deberían asumir que el boletín en papel deja de utilizarse en todas las escuelas a partir de una sola fecha sin que exista una disposición general que así lo establezca.

Régimen Académico y licencias parentales

Las modificaciones en la secundaria requieren distinguir los anuncios generales de las reglas concretas sobre evaluación, acreditación y acompañamiento de estudiantes. Lo mismo ocurre con las licencias parentales: el reconocimiento de avances en una negociación no permite inferir automáticamente duración, requisitos o fecha de vigencia.

Para docentes y equipos directivos, las precisiones relevantes son qué norma se aplica, desde cuándo y a qué situaciones alcanza. Esos detalles deben surgir de las comunicaciones de la Dirección General de Cultura y Educación y de las disposiciones laborales correspondientes.

Dónde buscar las instrucciones vigentes

La información de base puede consultarse en el comunicado oficial del acuerdo. Para resolver situaciones de una escuela particular, conviene contrastar con las circulares y resoluciones del sistema educativo provincial.

El seguimiento periodístico debe centrarse en esas disposiciones concretas. La novedad del acuerdo es que estas cuestiones quedaron incorporadas a la agenda, no que todas las medidas ya estén plenamente implementadas.