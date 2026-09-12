Paritarias gastronómicos 2026: el acuerdo de julio a septiembre entra en la recta final

Las Paritarias gastronómicos 2026 llegan a un punto especialmente sensible del calendario. Septiembre marca el cierre del primer tramo salarial que UTHGRA mantiene publicado para trabajadores comprendidos en el acuerdo con FEHGRA y eso empieza a trasladar la atención hacia lo que pueda ocurrir después.

La actividad tiene una complejidad particular: hoteles, restaurantes y otros establecimientos pueden estar alcanzados por acuerdos diferentes según convenio y cámara empleadora. Por eso no existe una única escala que pueda aplicarse indistintamente a todos los trabajadores del sector.

La situación se da mientras otros gremios también atraviesan meses de revisión, como Comercio y casas particulares. En gastronomía, el punto clave ahora es que una de las principales referencias salariales publicadas tiene a septiembre como último mes del tramo.

Paritarias gastronómicos 2026: qué acuerdo figura vigente

En la sección oficial de escalas salariales, UTHGRA publica el “Acuerdo 1° tramo (Julio a Septiembre 2026) FEHGRA”, correspondiente al período 2026-2027. Esa documentación funciona como referencia para trabajadores alcanzados por el convenio con esa cámara.

El mismo portal muestra además otros acuerdos vigentes o recientes con AHT, FADAPH y CACYR-CAECSAL. Esto es importante porque el salario correcto depende de la rama y del convenio aplicable al establecimiento.

FEHGRA: primer tramo julio-septiembre 2026.

AHT: acuerdo de junio a septiembre 2026.

FADAPH: primer tramo agosto-noviembre 2026.

CACYR-CAECSAL: acuerdo agosto-diciembre 2026.

Por lo tanto, antes de comparar cifras conviene identificar qué acuerdo corresponde a cada trabajador.

Por qué septiembre es un mes decisivo

Para las ramas cuyo acuerdo termina este mes, septiembre funciona como una frontera. El cierre del tramo no significa automáticamente que al día siguiente exista otro aumento, pero sí abre una etapa en la que suele crecer la expectativa por nuevas escalas o negociaciones.

También es el momento en que trabajadores y empleadores revisan cómo quedó el salario frente a la evolución de precios y actividad. En hotelería y gastronomía, donde los ingresos pueden incluir adicionales y particularidades de jornada, la composición del recibo merece una lectura cuidadosa.

Las escalas gastronómicas varían según convenio y cámara empleadora.

Qué debe mirar un trabajador en su recibo

Además de la categoría, hay que revisar el convenio aplicable, la jornada, antigüedad y los adicionales que correspondan. Un mozo, cocinero, recepcionista o trabajador de hotel puede quedar encuadrado en esquemas distintos dependiendo del establecimiento.

La escala salarial funciona como piso convencional, pero el total de bolsillo puede variar por adicionales, horas extra, francos trabajados y descuentos.

También conviene diferenciar entre conceptos remunerativos y no remunerativos cuando aparecen en un acuerdo. Esa distinción puede cambiar la base sobre la que se calculan otros ítems.

Dónde consultar las escalas oficiales

UTHGRA concentra en una misma sección los acuerdos y escalas de las distintas ramas. La consulta puede realizarse directamente en el apartado de Escalas Salariales.

Ese paso evita comparar una liquidación con un convenio que no corresponde. La diversidad de cámaras dentro de la actividad hace que esta verificación sea especialmente importante.

Qué puede ocurrir después de septiembre

En los acuerdos que finalizan este mes, la expectativa se trasladará a la publicación de un nuevo tramo o a una nueva instancia de negociación. Todavía no corresponde dar por confirmado un porcentaje que no figure oficialmente.

Si aparece una nueva escala, habrá que observar desde qué mes rige, si incorpora sumas anteriores al básico y si incluye revisión posterior.

Qué diferencia hay entre FEHGRA, AHT y otros acuerdos

Las siglas corresponden a distintas representaciones empresarias dentro de la actividad y cada acuerdo puede tener vigencia, escalas y condiciones propias. Un trabajador de un hotel no necesariamente debe mirar la misma planilla que alguien empleado en un restaurante alcanzado por otro esquema.

Por eso, antes de buscar un monto conviene revisar el recibo, identificar el convenio y confirmar qué cámara aparece vinculada al empleador. Esa información permite usar la escala correcta y evita comparar salarios que pertenecen a regímenes distintos.

Qué señales anticiparán la próxima etapa

La primera novedad a observar será si UTHGRA publica un nuevo acuerdo que continúe el tramo terminado en septiembre. También habrá que mirar desde qué mes rige, si absorbe sumas anteriores y si incorpora una futura revisión.

Hasta que haya una comunicación formal, no conviene dar por confirmado ningún porcentaje nuevo. En este sector las escalas suelen publicarse con documentos específicos y ese material es la referencia más segura para trabajadores y empleadores.

Así, las Paritarias gastronómicos 2026 ingresan en semanas clave. Septiembre cierra una etapa para algunas ramas y puede transformarse en el punto de partida de la próxima discusión salarial del sector.