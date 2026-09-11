Paritarias 2026: Comercio completa el último tramo y así quedan los sueldos de septiembre

Las Paritarias 2026 de Comercio llegan en septiembre a un punto clave: se aplica el tercer y último tramo del acuerdo firmado entre FAECYS y las cámaras empresarias, mientras empieza a crecer la expectativa por la próxima revisión salarial.

El entendimiento vigente cubrió julio, agosto y septiembre con un incremento total nominal del 5,7%, distribuido en tres partes iguales. A eso se sumó una asignación extraordinaria que ya terminó de pagarse, mientras continúa vigente otra suma fija que todavía no fue absorbida por completo en los básicos.

El cierre de Comercio se da al mismo tiempo que otros sectores actualizan sus ingresos. El personal de casas particulares, por ejemplo, ya tiene aumentos definidos hasta diciembre, mientras que la construcción mantiene abierta la expectativa por una nueva etapa de negociación.

Paritarias 2026 de Comercio: cuál es el aumento de septiembre

El acuerdo mercantil estableció un aumento del 5,7% sobre las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, tomando como base los valores de junio de 2026 junto con las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

El esquema quedó dividido así:

Julio: 1,9%.

1,9%. Agosto: 1,9%.

1,9%. Septiembre: 1,9%.

Los tres tramos son nominales y no acumulativos entre sí sobre una base móvil. En la práctica, cada etapa fue sumando el importe correspondiente al básico de la categoría hasta completar el 5,7% acordado.

Cuánto queda el sueldo de Comercio en septiembre

La categoría inicial de referencia, Maestranza A, queda en septiembre con un básico aproximado de $1.183.900. A ese importe se agregan las sumas no remunerativas que siguen vigentes por $120.000, llevando el total de convenio de referencia a $1.303.900 antes de antigüedad, presentismo y otros adicionales.

En otras categorías los importes suben. Por ejemplo, un Administrativo A alcanza un básico de alrededor de $1.196.632 más los $120.000 no remunerativos, mientras que un Vendedor B ronda un básico de $1.226.349 antes de los conceptos adicionales.

El salario final de bolsillo no coincide necesariamente con esas cifras porque intervienen descuentos, antigüedad —que suele calcularse como 1% por año—, presentismo y otros ítems del recibo.

¿Se cobra el bono de $50.000 en septiembre?

No. El acuerdo incluyó una asignación extraordinaria de $50.000, pero se pagó en dos cuotas de $25.000: una con julio y otra con agosto. Por lo tanto, septiembre no incluye una tercera cuota de ese bono.

Lo que sí sigue vigente es la suma fija no remunerativa de $120.000. Según el cronograma acordado, ese importe comenzará a incorporarse progresivamente al básico más adelante, en cuotas mensuales.

Cuándo puede volver a discutirse la paritaria mercantil

Con el tramo de septiembre se agota el acuerdo trimestral. Eso no significa que automáticamente exista un nuevo porcentaje confirmado: la próxima actualización depende de una nueva negociación entre FAECYS, CAC, CAME y UDECA.

El dato de inflación de agosto, que el INDEC ubicó en 1,7%, se convierte ahora en una de las referencias de la discusión. También pesan la evolución de las ventas, el consumo y la pérdida o recuperación real del salario durante los últimos meses.

El comunicado del último acuerdo puede consultarse en el sitio oficial de FAECYS.

Qué mirar en el recibo de septiembre

Para controlar la liquidación conviene verificar por separado el básico de categoría, las sumas no remunerativas, la antigüedad y el presentismo. También hay que recordar que el bono extraordinario ya no corresponde este mes.

Por qué el básico no coincide con lo que finalmente se cobra

En Comercio, publicar únicamente el básico puede resultar engañoso. Sobre ese valor se agregan conceptos como antigüedad y presentismo, además de las sumas no remunerativas que todavía forman parte del acuerdo vigente. A la vez, sobre el total bruto se aplican los descuentos correspondientes.

Por eso dos trabajadores de la misma categoría pueden terminar con recibos diferentes si tienen distinta antigüedad o adicionales. También cambia el resultado cuando la jornada es parcial, ya que los valores de las escalas más difundidas suelen corresponder a jornada completa.

Para comparar correctamente un recibo conviene hacerlo categoría por categoría y revisar si la empresa liquidó el tercer tramo del 1,9% sobre la base establecida en el acuerdo. El dato relevante de septiembre no es sólo el porcentaje: es que con este tramo se completa la revisión julio-septiembre.

La salida del acuerdo julio-septiembre abre una etapa especialmente sensible para uno de los gremios más numerosos del país. Si se confirma una nueva revisión, Comercio volverá a convertirse rápidamente en una de las referencias centrales del mapa de Paritarias 2026.