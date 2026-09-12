Paritarias docentes bonaerenses 2026: cuánto sumó el último acuerdo y por qué vuelve la presión

Las Paritarias docentes bonaerenses 2026 vuelven a quedar bajo la lupa. El último acuerdo salarial ya se aplicó por completo durante julio y agosto, y septiembre abre una nueva etapa en la que la principal pregunta pasa a ser cuándo volverán a sentarse Gobierno y gremios.

El antecedente inmediato fue un aumento del 7% acordado por la Provincia con los sindicatos docentes y de la Ley 10.430. Ese entendimiento permitió ordenar los salarios de mitad de año, pero una vez consumado el último tramo vuelve a aparecer la presión por la continuidad de la recomposición.

La discusión provincial se conecta con el panorama general de las paritarias bonaerenses y la inflación y con otros sectores públicos que también siguen negociando, como los estatales nacionales.

Paritarias docentes bonaerenses 2026: cómo fue el último aumento

La Provincia informó oficialmente que el acuerdo alcanzado en julio estableció una suba total de 7%, calculada sobre los salarios de junio y dividida en dos etapas:

Mes Aumento Julio 5% Agosto 2%

El esquema alcanzó tanto a docentes como a trabajadores comprendidos por la Ley 10.430. Para el sector educativo, la mejora se trasladó a las escalas de acuerdo con cargo, antigüedad y componentes salariales propios de la carrera docente.

Eso significa que el 7% no se traduce en un único monto idéntico para todos. La diferencia depende de la situación de cada trabajador y de cómo se compone su salario.

Por qué septiembre vuelve a poner presión sobre la negociación

Una vez aplicado el 2% de agosto, el acuerdo dejó de tener tramos pendientes. Desde ese momento, cualquier mejora adicional necesita una nueva decisión paritaria o una medida específica del Gobierno provincial.

La inflación acumulada después de la base utilizada en el acuerdo se convierte entonces en una de las principales referencias para los gremios. No existe una cláusula automática que obligue a replicar el índice, pero el dato sirve para medir si el salario pudo sostenerse o volvió a quedar rezagado.

El último acuerdo docente bonaerense totalizó 7% en dos tramos.

Qué conceptos importan además del porcentaje

En una paritaria docente no alcanza con mirar el número general. Los gremios suelen evaluar básico, bonificaciones, sumas remunerativas, antigüedad y cargos, porque la forma en que se distribuye un aumento puede producir efectos distintos sobre cada recibo.

Un incremento que fortalece el básico tiene una incidencia diferente a una suma fija. También puede impactar de otra manera sobre jubilaciones, antigüedad y otros componentes.

Por eso, cuando aparezca la próxima oferta será importante observar no sólo el porcentaje total anunciado, sino también sobre qué base se calcula y cómo se incorpora.

Qué trabajadores quedan pendientes de la próxima convocatoria

La negociación docente es una de las más visibles, pero forma parte de un esquema más amplio de discusión salarial dentro de la Provincia de Buenos Aires. El último acuerdo alcanzó también a la Ley 10.430, mientras que otros sectores —salud, judiciales y fuerzas de seguridad— siguen dinámicas propias aunque muchas veces toman como referencia la pauta general.

Esto hace que una nueva convocatoria bonaerense tenga efecto político y salarial mucho más allá de las escuelas.

Qué puede pasar en las próximas semanas

Al 11 de septiembre, la referencia oficial más reciente sigue siendo el acuerdo del 7% de julio y agosto. El próximo paso será observar si la Provincia convoca nuevamente a los gremios y qué reclamos llevan las organizaciones a esa mesa.

El anuncio del último acuerdo puede revisarse en el sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo impacta una nueva oferta en el sueldo docente

Cuando la Provincia presenta una propuesta, el porcentaje general debe trasladarse luego a una estructura salarial que incluye básico, bonificaciones y antigüedad. Por eso, una misma pauta puede producir diferencias en pesos según el cargo y la trayectoria de cada docente.

También cambia el efecto si una parte de la mejora se incorpora al básico o si se utiliza una suma fija. Esa composición suele ser uno de los puntos que analizan los gremios antes de aceptar o rechazar una oferta.

Por qué la paritaria bonaerense tiene impacto más allá de las aulas

La discusión docente suele convertirse en una referencia para el resto del empleo público provincial. Los acuerdos de educación y Ley 10.430 muchas veces marcan el tono general de la pauta salarial bonaerense, aunque después cada sector tenga particularidades.

Por eso, una nueva convocatoria no sólo interesa a maestros y profesores. También es seguida por estatales, profesionales de la salud y otros trabajadores que observan la señal salarial que puede definir la Provincia.

Con los dos tramos ya aplicados, las Paritarias docentes bonaerenses 2026 ingresan así en un nuevo momento: no hay un porcentaje adicional confirmado, pero la discusión vuelve a ganar espacio y septiembre puede marcar el inicio de otra ronda salarial.