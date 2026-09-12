Sandra pettovello habló de la modernización laboral: qué dijo sobre empleo formal y cambios

Sandra Pettovello volvió a quedar entre las principales búsquedas de Google en Argentina después de una entrevista en la que defendió la Ley de Modernización Laboral y puso el foco en un concepto que el Gobierno considera central: la formalización del empleo.

La ministra de Capital Humano aseguró que la principal razón de la propuesta es “ordenar e incentivar la formalización del trabajo”. La declaración reactivó preguntas sobre qué cambió con la ley, cuáles son los objetivos oficiales y qué temas laborales siguen bajo discusión.

El Ministerio que conduce Pettovello tiene además bajo su órbita programas y políticas que afectan directamente a trabajadores y beneficiarios. En las últimas semanas también hubo consultas sobre qué ocurre con Volver al Trabajo y el pago de $78.000, otro tema que mantiene una fuerte demanda informativa.

Qué dijo Sandra Pettovello sobre la modernización laboral

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Pettovello sostuvo que el eje de la modernización es crear un marco que incentive la registración y reduzca la informalidad. El Gobierno viene defendiendo la reforma con el argumento de que parte del mercado laboral quedó estancado y que las reglas anteriores desalentaban nuevas contrataciones.

La Ley 27.802 fue promulgada en marzo de 2026. Desde entonces tuvo reglamentaciones, modificaciones complementarias y disputas judiciales sobre algunos de sus artículos.

Dato Referencia Norma Ley 27.802 de Modernización Laboral Promulgación 5 de marzo de 2026 Área responsable Ministerio de Capital Humano Objetivo destacado por Pettovello Formalización del trabajo

Qué temas toca la reforma laboral

La norma modificó distintos aspectos del régimen laboral argentino y abrió una etapa de reglamentaciones posteriores. Entre los asuntos que generaron mayor discusión aparecen la negociación colectiva, los aportes sindicales, distintos mecanismos vinculados a la contratación y el nuevo Fondo de Asistencia Laboral.

No todos los cambios tienen la misma situación jurídica. Parte de la ley fue objeto de cuestionamientos judiciales y el Gobierno continuó reglamentando otros puntos durante el año.

Imagen ilustrativa. La reforma laboral mantiene abiertos debates sobre formalización, convenios y condiciones de empleo.

Formalización: el Gobierno la presenta como uno de los objetivos principales.

el Gobierno la presenta como uno de los objetivos principales. Convenios colectivos: varias reglas de negociación fueron modificadas.

varias reglas de negociación fueron modificadas. Aportes y contribuciones: hubo nuevas precisiones mediante decretos posteriores.

hubo nuevas precisiones mediante decretos posteriores. Fondo de Asistencia Laboral: su implementación fue reglamentada y tuvo cambios de fecha.

Por qué Pettovello volvió a ser tendencia

La ministra mantiene un perfil público menos frecuente que otros integrantes del gabinete, por lo que sus entrevistas suelen generar un fuerte aumento de búsquedas. Este sábado, su nombre apareció entre las tendencias activas en Argentina mientras volvía a defender una de las reformas más discutidas del Gobierno.

La declaración también llega en un momento en que salarios, paritarias y empleo formal están bajo seguimiento. INFOZONA viene actualizando esas discusiones desde distintas actividades, entre ellas los convenios que empezaron a adaptarse al nuevo marco laboral y los cambios en prestaciones de Capital Humano.

La entrevista completa fue emitida por Radio Rivadavia, mientras que el texto de la ley puede consultarse en la normativa oficial de Argentina.gob.ar.

Qué significa “formalizar” para un trabajador

Cuando el Gobierno habla de formalización se refiere a que una relación laboral quede registrada y genere aportes, cobertura de seguridad social y derechos asociados al empleo formal. Argentina arrastra desde hace años una proporción importante de trabajadores que realizan tareas sin registración completa, y ese es el problema que la Casa Rosada dice querer reducir.

El debate está en el método. Mientras el oficialismo sostiene que reglas más flexibles pueden incentivar nuevas contrataciones, sectores sindicales y opositores cuestionan que algunos cambios puedan debilitar protecciones laborales. Esa tensión explica por qué la reforma generó litigios y discusiones incluso después de su sanción.

El resultado no se medirá únicamente por nuevas normas, sino por datos concretos: cuántos empleos se crean, cuántos trabajadores pasan a estar registrados y qué sucede con los salarios reales.

Qué habrá que mirar ahora

La discusión no termina en la defensa política de la reforma. Durante los próximos meses habrá que observar cómo evolucionan la registración laboral, la negociación de convenios y los fallos judiciales sobre los artículos cuestionados.

También será clave el impacto concreto sobre nuevas contrataciones. Ese será el indicador con el que el Gobierno intentará demostrar si la modernización logra el resultado que Pettovello volvió a plantear: más trabajadores dentro del empleo formal.