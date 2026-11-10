Paritarias estatales: el reclamo de ATE que quedó abierto tras el aumento del 6%

El aumento salarial acordado en la provincia de Buenos Aires permitió cerrar una etapa de la negociación de docentes y trabajadores de la administración pública. Sin embargo, no todos los reclamos que llevaron los sindicatos a las mesas de discusión quedaron resueltos con ese porcentaje.

Uno de los puntos centrales tiene que ver con trabajadores contratados bajo modalidades precarias, la posibilidad de acceder a cargos estables y el desarrollo de una carrera administrativa con reglas claras. Es una agenda que podría cobrar nuevo peso cuando la Provincia y los gremios retomen las conversaciones previstas para diciembre.

Qué acordó la Provincia con docentes y estatales

La administración bonaerense comunicó el 19 de octubre un acuerdo de aumento del 6% para trabajadores docentes y de la Ley 10.430, distribuido en dos tramos: 3% en octubre y 3% en noviembre, sobre los salarios de septiembre de 2026.

El entendimiento incluyó el compromiso de reabrir las negociaciones salariales en diciembre. Esa cláusula es una fecha de revisión, no la confirmación de un nuevo incremento.

En INFOZONA ya explicamos cómo se calcula el aumento sobre la base de septiembre. Pero hay otro aspecto del conflicto que no aparece directamente en las cifras del recibo.

El reclamo de ATE por los pases a planta permanente

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense viene reclamando que el presupuesto provincial contemple los recursos y cargos necesarios para avanzar con el pase a planta permanente de trabajadores que se desempeñan bajo vínculos laborales precarios.

El planteo abarca, entre otros sectores mencionados por el gremio, a becarios de salud y trabajadores de educación. Su objetivo es que la situación de revista y la estabilidad laboral de ese personal no dependan indefinidamente de mecanismos de contratación transitorios.

ATE hizo visible ese pedido durante una movilización a la Legislatura bonaerense realizada el 7 de octubre. En aquella jornada también reclamó mejoras del poder adquisitivo, más estabilidad y una discusión de fondo sobre el empleo público.

El sindicato presentó su posición en una publicación oficial sobre la movilización. La existencia de ese reclamo no significa que se haya aprobado ya un pase masivo a planta ni que exista una fecha de incorporación confirmada para todos los trabajadores.

Qué son las recategorizaciones y por qué aparecen en la discusión

Otro eje señalado por ATE es la recategorización, relacionada con la posición que ocupa cada empleado dentro de la carrera administrativa. Una mejora de categoría puede alterar la estructura del salario y las posibilidades de progresión laboral, pero su aplicación depende de las normas y actos administrativos correspondientes.

El gremio también propone fortalecer los mecanismos de concursos y avanzar hacia la elaboración y plena implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo que regule condiciones, derechos y estabilidad en el empleo público provincial.

Por eso, cuando se habla de una paritaria, conviene distinguir tres planos: cuánto aumenta el salario en una etapa determinada; qué cambios administrativos se comprometen; y cuáles son pedidos sindicales que todavía deben negociarse o instrumentarse.

Qué se espera para diciembre en la paritaria bonaerense

La Provincia comprometió una nueva instancia de negociación en diciembre. Allí puede volver a analizarse la evolución de los salarios y la situación económica, aunque no está confirmado un nuevo porcentaje ni corresponde anticipar decisiones oficiales.

Los reclamos sobre estabilidad, recategorizaciones y condiciones laborales forman parte de una discusión más amplia que la recomposición de octubre y noviembre. Sus resultados dependerán de nuevas definiciones presupuestarias, administrativas y paritarias.

Para trabajadores de diferentes ministerios, escuelas y hospitales, el próximo encuentro tendrá así dos miradas: la posibilidad de revisar ingresos antes de terminar 2026 y la necesidad de conocer qué sucederá con los compromisos y pedidos que no se resuelven mediante un aumento porcentual.

La comunicación del Gobierno provincial confirma el incremento vigente y la cláusula de reapertura. Las demandas por pase a planta y carrera administrativa deben identificarse como planteos gremiales, no como medidas ya concedidas.