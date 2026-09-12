Paritarias encargados de edificio 2026: ya está la escala de septiembre y hay fecha para volver a negociar

Las Paritarias encargados de edificio 2026 ya tienen una nueva referencia oficial. SUTERH publicó la escala salarial correspondiente a septiembre y, junto con los nuevos montos, dejó definido un dato que será central hacia fin de año: las partes volverán a reunirse en diciembre.

La actualización alcanza a los trabajadores incluidos en el CCT 589/10 y forma parte de un acuerdo más amplio que cubre el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. De esta manera, el sector llega al último tramo del año con una hoja de ruta más clara que otros convenios todavía en discusión.

El nuevo esquema se suma al mapa general de paritarias privadas y a los acuerdos que siguen actualizándose durante septiembre, como el de trabajadores bancarios.

Paritarias encargados de edificio 2026: qué confirmó SUTERH

El sindicato informó que FATERYH y las cámaras del sector empleador ratificaron la vigencia del convenio colectivo y acordaron un incremento salarial para las remuneraciones de septiembre de 2026.

Las planillas publicadas incorporan los nuevos montos, plus y beneficios correspondientes a las categorías vigentes en todo el país.

La actualización no fue presentada como una medida aislada. El acta establece una modificación salarial para el período que va desde septiembre de 2026 hasta febrero de 2027 inclusive.

Dato Referencia Convenio CCT 589/10 Nueva escala Septiembre 2026 Período previsto Septiembre 2026 a febrero 2027 Próxima reunión Diciembre 2026

A quién alcanza la nueva escala

El convenio comprende a trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal. Dentro de ese universo existen diferentes categorías, por lo que el salario no es idéntico para todos.

La planilla debe leerse según función, tipo de edificio, jornada y adicionales aplicables. También pueden intervenir antigüedad, retiro de residuos, plus por tareas específicas y otros componentes previstos en el convenio.

Por ese motivo, la cifra que corresponde a un encargado permanente puede ser diferente de la que recibe un trabajador jornalizado o alguien con otra categoría.

Por qué diciembre ya aparece marcado en el calendario

El acta incluye un compromiso concreto: las partes se reunirán durante diciembre de 2026 para establecer una recomposición y/o incremento salarial para los períodos siguientes.

Esto significa que la escala de septiembre no clausura la discusión hasta febrero sin posibilidad de cambios. Al contrario, el acuerdo deja abierta una revisión intermedia antes de fin de año.

Para los trabajadores, esa cláusula es importante porque permite volver a evaluar los salarios frente a la evolución del costo de vida sin esperar hasta que termine todo el período.

Qué conviene revisar en el recibo

Una vez aplicada la nueva escala, conviene verificar la categoría declarada, el básico correspondiente, antigüedad y adicionales. Los plus previstos por convenio deben aparecer correctamente identificados.

También es recomendable comparar el recibo con la planilla oficial y no con capturas que circulan sin contexto, porque una diferencia de categoría puede cambiar de manera importante el monto final.

Dónde consultar la nueva escala de septiembre

SUTERH publicó el acuerdo y la nueva escala en su sitio oficial. La información puede revisarse en la nota Nueva Escala Salarial Septiembre 2026.

Allí también consta que el acuerdo fue firmado el 4 de septiembre y que la revisión siguiente quedó prevista para diciembre.

Qué plus pueden aparecer además del básico

La escala de trabajadores de edificios contempla conceptos que pueden modificar de manera importante el sueldo final. Entre ellos aparecen antigüedad, retiro de residuos, clasificación del edificio, vivienda y otras tareas o responsabilidades específicas previstas por el convenio.

Por eso, dos encargados pueden tener recibos diferentes aun cuando ambos estén alcanzados por la misma actualización general. La comparación correcta debe hacerse con la categoría y los plus que correspondan a cada puesto.

Qué significa que el acuerdo llegue hasta febrero

Que el período salarial se extienda hasta febrero de 2027 no significa que los montos vayan a quedar congelados hasta entonces. La propia acta fijó una reunión en diciembre, lo que permite revisar la situación antes de completar todo el tramo.

Esa instancia puede derivar en una nueva recomposición si las partes consideran que el costo de vida volvió a alejarse de las escalas vigentes. Por eso, diciembre será una fecha a seguir incluso para quienes ya vean correctamente aplicada la escala de septiembre.

Las Paritarias encargados de edificio 2026 llegan así a septiembre con una definición concreta y una próxima fecha ya marcada. Hay nueva escala, un período salarial establecido y otra negociación prevista antes de que termine el año.