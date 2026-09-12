Paritarias bancarias 2026: el sueldo inicial volvió a subir y así quedó el nuevo piso del sector

Las Paritarias bancarias 2026 volvieron a moverse y el nuevo dato ya empezó a circular entre trabajadores de todo el país. La Asociación Bancaria confirmó una actualización salarial correspondiente a agosto que modifica el piso de ingresos y vuelve a darle forma al esquema que el gremio viene aplicando durante el año.

La novedad no pasa solamente por el porcentaje. Como ocurre en cada revisión, también cambian referencias que pesan fuerte en el recibo, como el salario inicial conformado, la participación en ganancias y el monto mínimo previsto para el Día del Bancario. En paralelo, otros sectores siguen atravesando revisiones, entre ellos la paritaria de Comercio y el acuerdo de la UOM, que combina aumentos y sumas extraordinarias.

El comunicado bancario fue difundido el 11 de septiembre y fija una referencia muy concreta para el cierre del invierno: el gremio vuelve a aplicar una corrección que busca acompañar la evolución de los precios y preservar el poder adquisitivo.

Paritarias bancarias 2026: cómo quedó el salario inicial

De acuerdo con el comunicado oficial de La Bancaria, la actualización salarial de agosto fue del 1,7%. Con ese movimiento, el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 llega al 21,3% sobre los salarios de diciembre de 2025.

El sindicato informó además los nuevos montos iniciales acordados con las cámaras empresariales. La referencia quedó conformada de la siguiente manera:

Concepto Monto Salario inicial $2.505.061,24 Participación Ganancias (ROE) $72.413,50 Salario inicial + ROE $2.577.474,74 Día del Bancario/a – mínimo $2.233.175,44

El número de $2.577.474,74 es el que concentra mayor atención porque reúne el salario inicial y la participación en ganancias. Sin embargo, no todos los trabajadores necesariamente terminan cobrando exactamente esa cifra: la liquidación puede variar según antigüedad, función, adicionales y otros conceptos.

La actualización bancaria impacta sobre distintas referencias del recibo.

Qué conceptos alcanza el aumento del 1,7%

La Bancaria aclaró que la actualización se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a adicionales convencionales y no convencionales.

Esto significa que no se trata simplemente de agregar 1,7% a un único casillero del recibo. La corrección forma parte de una estructura salarial más amplia y por eso cada publicación del gremio repercute en varias referencias del sector.

Para controlar la liquidación conviene comparar el recibo con la nueva escala y observar por separado básico, adicionales, antigüedad y participación en ganancias. En particular, los trabajadores que hayan tenido cambios de categoría o función durante el período deberían verificar que la actualización se haya aplicado sobre la base correspondiente.

Qué pasa con el Día del Bancario

Otro dato que volvió a cambiar es el monto mínimo del Día del Bancario/a, que fue ubicado en $2.233.175,44. El propio sindicato aclaró que ese valor queda sujeto a futuras actualizaciones, por lo que todavía puede modificarse si aparecen nuevas correcciones salariales antes de la fecha de pago.

Ese punto suele generar mucho interés porque funciona como un beneficio extraordinario y su monto se va moviendo al ritmo de los acuerdos. No debe confundirse con el salario mensual ni con un bono general para todos los trabajadores en cualquier momento del año.

El sector bancario viene aplicando actualizaciones salariales periódicas durante 2026.

Por qué la paritaria bancaria se actualiza tan seguido

Una de las características del sector durante 2026 fue la frecuencia de las actualizaciones. En vez de cerrar un porcentaje alto para un período largo y dejarlo sin cambios, el gremio viene revisando los salarios a medida que aparecen nuevos datos de inflación.

Esa dinámica reduce el tiempo entre una pérdida de poder adquisitivo y su eventual corrección, aunque también obliga a seguir cada comunicado para conocer el valor vigente. Para los trabajadores, el resultado es una paritaria que funciona casi como una actualización continua.

El detalle oficial puede consultarse en la publicación de La Bancaria, donde figuran los montos iniciales y el alcance de la actualización.

Cómo controlar si el aumento fue liquidado correctamente

Para verificar el recibo conviene comparar el total bruto con el mes anterior y revisar por separado los adicionales. Si alguno de esos conceptos quedó calculado con una base vieja, la diferencia puede pasar inadvertida aunque el sueldo final haya subido.

También es útil conservar los recibos de julio y agosto, porque permiten reconstruir la evolución y detectar si la actualización acumulada informada por el gremio se reflejó de forma consistente. Ante una diferencia, la referencia debe ser siempre la grilla oficial de la categoría y no un monto aislado compartido en redes.

Con este nuevo movimiento, las Paritarias bancarias 2026 vuelven a dejar una referencia fuerte para septiembre. El piso inicial ya cambió, pero la atención seguirá puesta en la próxima actualización y en cuánto termina acumulando el sector hacia fin de año.