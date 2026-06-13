Paritarias en provincia de Buenos Aires: el inesperado anuncio sobre el medio aguinaldo y la llamativa medida para quienes tienen deudas

Si sos docente, auxiliar o empleado estatal en la provincia de Buenos Aires, la última reunión paritaria te dejó una mezcla de alivio y preocupación. El encuentro con las autoridades bonaerenses cerró una jornada clave con definiciones urgentes para el bolsillo.
La gran expectativa estaba puesta en conseguir una recomposición salarial antes de que termine el mes. Sin embargo, el Gobierno provincial no presentó ninguna oferta de aumento de sueldo, dejando la discusión abierta para los próximos días.
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A pesar de la falta de un porcentaje de suba, la reunión paritaria arrojó tres definiciones de peso que impactarán de manera directa en las finanzas de miles de familias bonaerenses de cara a los próximos días.
Confirmación oficial del aguinaldo y suba en asignaciones
El principal logro de la mesa de negociación fue llevar tranquilidad respecto a los pagos más esperados del primer semestre del año, desactivando fuertes rumores.
- Medio Aguinaldo garantizado: Las autoridades provinciales confirmaron formalmente que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se pagará en tiempo y forma, descartando cualquier tipo de desdoblamiento o postergación.
- Aumento de asignaciones familiares: Se definió un incremento en los montos de las asignaciones por hijo y asignaciones universales que perciben los agentes de la administración pública.
- Próxima convocatoria: Al no haber oferta porcentual sobre el básico, los gremios consiguieron el compromiso de fijar una nueva fecha de reunión de manera urgente para destrabar la discusión salarial.
La llamativa medida para estatales con deudas financieras
Más allá de lo estrictamente salarial, el Gobierno bonaerense sorprendió al presentar una herramienta inédita para contener la delicada situación económica de los trabajadores.
- Refinanciación preferencial: Se anunció un plan especial a través del Banco Provincia para reestructurar las deudas financieras de los empleados estatales.
- Público alcanzado: La medida apunta de manera prioritaria a quienes tengan ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos (unos $1,47 millones actuales).
- Alivio al bolsillo: El esquema busca que aquellos trabajadores asfixiados por tarjetas de crédito o préstamos personales puedan recalcular sus cuotas con tasas y plazos más accesibles.
Los sectores de la administración pública afectados
La falta de oferta salarial inicial y los beneficios complementarios anunciados alcanzan a la totalidad de las ramas que componen el empleo estatal bonaerense.
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- Frente de Unidad Docente (FUD): Maestros y profesores de todos los niveles educativos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación.
- Estatales de la Ley 10.430: Personal administrativo de ministerios, auxiliares de la educación, trabajadores de la salud y minoridad representados por ATE, UPCN y FEGEPPBA.
- Próximos pasos gremiales: Las conducciones sindicales aceptaron los anuncios de alivio, pero advirtieron que la urgencia por ganarle a la inflación exige una propuesta de aumento real en el cortísimo plazo.