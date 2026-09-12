Paritarias Camioneros 2026: ya rige la escala de agosto y crece la expectativa por la próxima revisión

Las Paritarias Camioneros 2026 llegan a septiembre con una referencia oficial clara y, al mismo tiempo, con una pregunta que empieza a repetirse entre los trabajadores: qué ocurrirá después del último tramo publicado. El Sindicato de Camioneros mantiene como escala más reciente la correspondiente a agosto y ya crece la expectativa por la siguiente revisión.

El sector tiene una particularidad: no existe un único salario que represente a todos los trabajadores. El convenio reúne numerosas ramas, categorías y adicionales, por lo que cualquier actualización debe leerse con la planilla correcta. Esa lógica se repite en otros gremios con estructuras complejas, como la UOM o la UOCRA.

En la web oficial del sindicato, la última escala publicada aparece fechada el 3 de agosto. A eso se suman las homologaciones de acuerdos previos, que ayudan a reconstruir cómo fue evolucionando la negociación a lo largo del año.

Paritarias Camioneros 2026: cuál es la última escala oficial

El Sindicato de Camioneros identifica como última referencia la “Nueva Escala salarial Agosto 2026”. La publicación incluye dos hojas de escala y una cartilla ampliatoria, un formato habitual porque el convenio contempla numerosos ítems.

En paralelo, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros mantiene disponibles las homologaciones del acuerdo salarial que cubrió marzo a agosto de 2026 y de una actualización específica correspondiente a junio.

Esto permite diferenciar dos cosas: por un lado, la escala que se utiliza para liquidar; por otro, la documentación que respalda los acuerdos alcanzados y homologados.

La escala de Camioneros cambia según rama, categoría y adicionales.

Por qué dos camioneros pueden cobrar cifras muy diferentes

Dentro del convenio hay ramas vinculadas con transporte de larga distancia, recolección, distribución, logística, correo, caudales y otras actividades. Cada una puede sumar componentes propios, además de los conceptos comunes del convenio.

También pesan la categoría, antigüedad, horas extra, viáticos, kilometraje y adicionales. Por ese motivo, tomar una cifra que circula en redes y asumir que representa a todos los camioneros suele llevar a errores.

La forma más segura de controlar una liquidación es identificar primero la rama y la categoría y recién después comparar el recibo con la planilla oficial.

Qué pasó con el bono anual de Camioneros

Durante 2026 el sector también tuvo como referencia el bono anual acordado a comienzos de año. El esquema fijó $840.000 pagaderos en cuatro cuotas de $210.000, con la primera junto con los haberes de enero. Esa suma extraordinaria fue distinta de los aumentos porcentuales posteriores.

La diferencia es importante porque un bono no modifica necesariamente el salario básico de la misma manera que una suba porcentual. Para proyectar ingresos futuros hay que mirar qué parte del acuerdo se incorpora al básico y qué parte corresponde a pagos extraordinarios.

Qué puede pasar con la próxima revisión

Al 11 de septiembre, la página oficial del sindicato sigue mostrando agosto como la última escala disponible. Eso no significa que la negociación haya terminado: simplemente indica que todavía no hay una nueva planilla de septiembre publicada allí.

Por eso, la atención ahora pasa a cualquier comunicación que pueda aparecer desde el gremio o la federación. Un eventual nuevo acuerdo debería precisar porcentajes, vigencia, incorporación al básico y si existen sumas extraordinarias.

La documentación vigente puede consultarse en la sección de escala salarial del Sindicato de Camioneros y en el apartado de acuerdos de la federación.

Qué conceptos suelen mover el salario final

Además del básico de cada categoría, el ingreso puede incorporar adicionales que pesan mucho en el resultado final. Entre ellos aparecen antigüedad, horas extra, viáticos, kilómetros recorridos y compensaciones específicas según la rama. Por eso, incluso dentro de una misma actividad, dos trabajadores pueden terminar con haberes distintos.

Para comparar correctamente el recibo de agosto o septiembre hay que identificar primero la categoría exacta y luego revisar los adicionales aplicados. Una diferencia en kilometraje, jornada o función puede explicar variaciones importantes sin que exista un error de liquidación.

Por qué las homologaciones también importan

La publicación de una escala muestra cuánto corresponde liquidar, mientras que la homologación le da respaldo formal al acuerdo alcanzado. Seguir ambas referencias permite distinguir entre un anuncio gremial, una planilla vigente y un convenio que ya completó el trámite administrativo correspondiente.

En un sector con tantas ramas, esa documentación resulta especialmente valiosa porque evita tomar como definitiva una cifra que todavía no fue incorporada al esquema aplicable.

Septiembre se convierte así en un mes de transición para las Paritarias Camioneros 2026: la escala de agosto sigue siendo la referencia oficial visible, mientras crece la expectativa por el próximo movimiento salarial.