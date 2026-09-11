Paritarias UOM 2026: metalúrgicos cobran bonos y ya rige el acuerdo homologado

Las Paritarias UOM 2026 entraron en septiembre con una situación distinta a la de otros gremios: la Unión Obrera Metalúrgica ya tiene homologados acuerdos para distintas ramas y, en algunos casos, el recibo combina aumentos porcentuales con bonos y pagos retroactivos.

La clave es no mezclar las escalas. Dentro del Convenio Colectivo 260/75 existen ramas con esquemas diferentes. Para la Rama 17 metalmecánica, el sindicato informó una recomposición de 23,5% a lo largo del período y una suma retroactiva de $210.000, además de bonos mensuales.

El movimiento salarial metalúrgico coincide con otros cierres importantes. Comercio completa en septiembre el último tramo de su acuerdo trimestral, mientras que el personal de casas particulares ya tiene una secuencia de aumentos hasta diciembre.

Paritarias UOM 2026: qué incluye el acuerdo de la Rama 17

Según la información oficial difundida por la UOM, la Rama 17 acordó una recomposición salarial que cubre desde abril de 2026 hasta abril de 2027. El esquema combina subas porcentuales, bonos y una suma retroactiva.

Uno de los componentes centrales es un retroactivo de $210.000 por el período abril-julio. Ese monto se paga en tres cuotas consecutivas de $70.000 durante agosto, septiembre y octubre.

Además, el cronograma mensual establece:

Agosto 2026: 4% más bono de $30.000.

4% más bono de $30.000. Septiembre: bono de $40.000.

bono de $40.000. Octubre: 4% más bono de $30.000.

4% más bono de $30.000. Noviembre: bono de $50.000.

bono de $50.000. Diciembre: 4% más bono de $40.000.

4% más bono de $40.000. Enero 2027: 2% más bono de $40.000.

2% más bono de $40.000. Febrero: bono de $40.000.

bono de $40.000. Marzo: 3,5% más bono de $25.000.

Cuánto extra puede aparecer en septiembre

Para un trabajador alcanzado por este esquema, septiembre contempla dos conceptos extraordinarios diferentes: la segunda cuota del retroactivo por $70.000 y el bono mensual de $40.000.

Eso significa que pueden aparecer $110.000 en conceptos extraordinarios vinculados al acuerdo, además del salario que corresponda según categoría, antigüedad, adicionales y jornada.

No debe interpretarse como un bono único de $110.000: son dos conceptos distintos, con origen y tratamiento diferentes dentro del acuerdo.

La UOM cerró acuerdos diferentes según la rama de actividad.

Por qué no todos los metalúrgicos cobran lo mismo

La UOM tiene múltiples ramas dentro del CCT 260/75 y no todas liquidan con la misma escala. La propia organización publica planillas diferenciadas para Rama 1, Laudo 29, Rama 10, Ramas 5, 8, 12 y 18, y Rama 17.

Además, la siderurgia —identificada habitualmente como Rama 21— cerró otro entendimiento, con sumas no remunerativas y escalas específicas. Por eso, antes de comparar un recibo con una cifra publicada, hay que identificar la rama, la categoría y la empresa.

Cuándo vuelve a revisarse el acuerdo

El convenio de la Rama 17 contempla una cláusula de revisión en febrero de 2027. Hasta entonces, el cronograma ya establece movimientos sucesivos, incluidos nuevos porcentajes en octubre, diciembre, enero y marzo.

La documentación y las escalas pueden consultarse en la sección oficial de Convenios y Salarios de la UOM, donde se publicaron el acuerdo agosto 2026-abril 2027 y su homologación.

Qué diferencia hay entre aumento, bono y retroactivo

En este acuerdo conviven tres conceptos que no deben confundirse. El aumento porcentual modifica la escala en los meses en que está previsto; el bono es una suma extraordinaria establecida para un período concreto; y el retroactivo busca compensar meses anteriores que quedaron comprendidos dentro de la negociación.

Esa diferencia importa porque no todos los conceptos tienen el mismo efecto sobre adicionales futuros, aportes o cálculos posteriores. Por eso, al revisar el recibo de septiembre, conviene comprobar que cada importe aparezca identificado de forma separada y que corresponda a la rama correcta.

Qué puede pasar en octubre y diciembre

El cronograma ya anticipa nuevos movimientos. En octubre está previsto otro 4%, acompañado por un bono de $30.000 y la última cuota del retroactivo de $70.000. En diciembre vuelve a aparecer una suba del 4% junto con otro bono.

Esto hace que el acuerdo tenga una lógica escalonada: hay meses con porcentaje y otros en los que el principal cambio visible llega mediante sumas extraordinarias. Para el trabajador, la forma más segura de seguir la evolución es comparar cada recibo con la planilla específica de su rama.

Para septiembre, el punto central es distinguir entre salario básico, cuota retroactiva y bono. Esa combinación convierte a la UOM en uno de los casos más complejos —y más buscados— dentro de las Paritarias 2026.