Paritarias UOCRA 2026: cuánto cobran en septiembre y qué se espera de la próxima revisión

Las Paritarias UOCRA 2026 entraron en septiembre con una particularidad: el último acuerdo salarial llegó formalmente hasta el 31 de agosto y, al 11 de septiembre, la organización todavía no publica una nueva escala general para el período siguiente en su sección oficial de convenios.

Eso no significa que los trabajadores hayan quedado sin referencia salarial. Para las liquidaciones que corresponden al último tramo pactado continúan siendo fundamentales los valores vigentes desde agosto, mientras la atención está puesta en la próxima definición entre UOCRA, CAMARCO y FAEC.

El escenario de la construcción se da en paralelo con la homologación de otros acuerdos industriales. La UOM ya activó bonos y pagos retroactivos para distintas ramas, mientras que la calculadora salarial UOCRA permite estimar el jornal según categoría y zona.

Paritarias UOCRA 2026: qué acuerdo está vigente como referencia

El segundo tramo de la paritaria anual estableció aumentos acumulativos para junio, julio y agosto:

Junio: 2,1% sobre los básicos de mayo.

2,1% sobre los básicos de mayo. Julio: 2% sobre los básicos actualizados de junio.

2% sobre los básicos actualizados de junio. Agosto: 1,9% sobre los valores de julio.

El acuerdo alcanzó a los trabajadores encuadrados en los convenios 76/75 y 577/10 y tuvo vigencia hasta el 31 de agosto. También incluyó sumas no remunerativas y mecanismos de incorporación progresiva a los básicos.

Cuánto cobra UOCRA en septiembre

Para las liquidaciones que toman la escala vigente desde agosto, los valores de la Zona A —que comprende gran parte del país— son una referencia central:

Categoría Valor por hora Oficial especializado $7.420 Oficial $6.348 Medio oficial $5.866 Ayudante $5.399

El sereno tiene una escala mensual y no por hora. Además, los montos cambian de forma importante según la zona geográfica: las zonas B, C y Austral tienen valores superiores.

Estos importes tampoco representan el total final del recibo. Pueden sumarse presentismo, horas extra, adicionales convencionales y otros conceptos según la obra y la situación particular.

Qué falta definir para septiembre

El acuerdo anterior preveía mantener una comisión de seguimiento y volver a discutir los ajustes posteriores. Sin embargo, hasta ahora no aparece publicada una nueva escala general de septiembre en la página oficial de UOCRA.

Por eso, cualquier porcentaje nuevo que circule antes de una comunicación formal debe tomarse con cautela. Una vez alcanzado y homologado un nuevo entendimiento, puede corresponder adecuar las liquidaciones con vigencia desde la fecha que determinen las partes.

Qué debería mirar un trabajador en el próximo acuerdo

Hay tres puntos centrales: el porcentaje de actualización, la eventual existencia de sumas no remunerativas y la forma en que esas sumas se incorporan luego al básico. Esa última cuestión importa porque el básico impacta sobre otros adicionales y sobre cálculos futuros.

También será relevante si vuelve a mantenerse un esquema mensual corto o si las partes pactan un período más largo con revisión.

La documentación oficial disponible puede consultarse en la sección de escalas salariales de UOCRA.

Por qué la zona geográfica cambia tanto el jornal

UOCRA divide la escala en distintas zonas porque las condiciones salariales no son iguales en todo el país. Por eso, los valores de Zona A sirven como referencia, pero un trabajador del sur o de determinadas regiones puede tener un jornal bastante mayor aun cuando desempeñe la misma categoría.

En agosto, por ejemplo, el Oficial especializado tenía un valor de $7.420 por hora en Zona A, mientras que las zonas C y Austral mostraban importes sensiblemente superiores. Esa diferencia vuelve indispensable mirar la columna geográfica correcta antes de concluir que una liquidación está mal hecha.

Qué pasa si el nuevo acuerdo se conoce después de haber cobrado

En negociaciones que se cierran con el mes ya iniciado puede ocurrir que el acuerdo establezca vigencia retroactiva. Si eso sucede, las empresas deben adecuar la liquidación según las condiciones homologadas y pagar las diferencias que correspondan.

Por esa razón, que un trabajador cobre inicialmente con la escala anterior no necesariamente significa que ese será el valor definitivo de septiembre. La fecha de vigencia que finalmente establezca el nuevo acuerdo será determinante.

Hasta que exista una comunicación oficial, la referencia más prudente sigue siendo la última escala publicada y no porcentajes que circulen de manera informal en redes sociales o cadenas de mensajes.

Septiembre, por lo tanto, funciona como un mes de transición para la construcción: se cobran valores derivados del último tramo conocido y, al mismo tiempo, crece la expectativa por una nueva actualización dentro de las Paritarias 2026.