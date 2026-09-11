Paritarias 2026: trabajadores rurales tienen nueva escala y otro aumento en octubre

Las Paritarias 2026 de los trabajadores rurales tienen nuevos valores en septiembre y ya contemplan otro movimiento para octubre. El acuerdo alcanza al personal permanente de prestación continua comprendido en el régimen agrario, aunque las cifras cambian de acuerdo con la categoría y el tipo de actividad.

Para un peón general, septiembre marca un nuevo piso salarial compuesto por básico y suma no remunerativa. A partir de octubre vuelve a subir el valor de referencia, por lo que el recibo tendrá otra modificación en pocas semanas.

La negociación rural se suma a un mapa salarial muy activo. En la construcción, UOCRA espera una nueva definición para septiembre, mientras que Comercio completó el último tramo de su acuerdo trimestral.

Paritarias rurales 2026: cuánto cobra un peón general

Para septiembre, el Peón General tiene un salario básico de referencia de aproximadamente $1.203.186,58. A ese importe se suma una suma no remunerativa de alrededor de $13.185, llevando el total de referencia a unos $1.216.371,58, antes de otros adicionales.

En octubre, el básico previsto sube a cerca de $1.235.833,53 y la suma no remunerativa ronda los $12.465. El total de referencia se ubica así en aproximadamente $1.248.298,53.

Los importes corresponden a la escala mínima y no equivalen necesariamente al sueldo neto. Pueden intervenir antigüedad, zona, jornada, actividad específica y otros conceptos.

Cómo quedan otras categorías rurales

La escala no es uniforme. En septiembre, categorías de mayor responsabilidad o especialización tienen básicos superiores. Entre las referencias difundidas aparecen:

Peón único: alrededor de $1.233.809.

alrededor de $1.233.809. Ovejero: cerca de $1.246.198.

cerca de $1.246.198. Trabajador especializado: alrededor de $1.280.837.

alrededor de $1.280.837. Tractorista y maquinista agrícola: cerca de $1.335.085.

cerca de $1.335.085. Capataz: alrededor de $1.453.595.

alrededor de $1.453.595. Encargado: cerca de $1.530.963.

La escala del trabajo rural prevé valores diferentes según categoría y actividad.

En varias actividades existen además escalas propias. Es el caso de cosecha de granos, actividad porcina, aplicación de productos fitosanitarios, olivicultura, cáñamo y riego presurizado, entre otras.

Por qué el total puede ser mayor que el básico

En el trabajo agrario intervienen adicionales que pueden modificar de forma importante el ingreso final. La antigüedad y la zona son dos de los más relevantes, pero también hay actividades con condiciones particulares y remuneraciones diferenciadas.

Por eso, comparar el recibo únicamente con el monto del Peón General puede inducir a error si el trabajador está encuadrado en otra tarea o convenio específico.

Qué puede pasar después de octubre

El cronograma actual deja a octubre como el próximo punto de actualización. Después de esa etapa, cualquier nuevo movimiento dependerá de la evolución de la negociación entre UATRE y las entidades empleadoras dentro del ámbito correspondiente.

La inflación, los costos de producción, la evolución de la actividad agropecuaria y la pérdida o recuperación salarial volverán a ser variables de referencia cuando se analice una nueva recomposición.

Las escalas y novedades del gremio pueden seguirse en el sitio oficial de UATRE, que mantiene una sección específica de escalas salariales.

Antigüedad y zona: dos adicionales que pueden cambiar el recibo

El régimen agrario contempla adicionales que hacen que dos trabajadores de la misma categoría puedan cobrar cifras diferentes. Uno de ellos es la antigüedad; otro es el tratamiento particular que algunas actividades o regiones reciben dentro de las resoluciones y acuerdos específicos.

También existen escalas diferenciadas para tareas que requieren mayor especialización. Un tractorista, un mecánico tractorista o un encargado tienen valores superiores al Peón General, mientras que determinadas actividades estacionales cuentan con resoluciones propias.

Por ese motivo, para controlar un recibo no alcanza con buscar “sueldo rural septiembre”. Es necesario identificar primero la actividad, la categoría y si el trabajador está alcanzado por algún adicional específico.

Por qué octubre será otro mes clave

El próximo tramo ya previsto eleva nuevamente el básico del Peón General y reduce parte de la suma no remunerativa. Esto implica que la composición del ingreso cambia aunque la diferencia final pueda parecer pequeña al mirar sólo el total.

Después de octubre, la atención pasará nuevamente a la mesa salarial. Si las condiciones económicas se modifican, las partes pueden volver a discutir una actualización antes de que el poder adquisitivo quede rezagado.

Para septiembre, el dato central es que el sector rural ya cuenta con un piso actualizado y con otro movimiento previsto para octubre, lo que lo convierte en otra de las ramas con calendario definido dentro de las Paritarias 2026.