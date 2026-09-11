Paritarias bonaerenses 2026: la inflación de agosto vuelve a poner los salarios bajo la lupa

Las Paritarias bonaerenses 2026 vuelven al centro de la escena después de conocerse la inflación de agosto. El último acuerdo salarial de la Provincia completó su segundo tramo durante ese mes y ahora docentes, trabajadores de la Ley 10.430, profesionales de la salud y otros sectores vuelven a mirar qué puede ocurrir con los próximos salarios.

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 1,7% en agosto. El dato no define por sí solo una nueva oferta provincial, pero se convierte en una referencia inevitable cuando termina un esquema de aumentos y comienza a discutirse cómo seguir.

La situación ya venía generando expectativa entre los trabajadores públicos. A fines de agosto, las escalas bonaerenses entraron en septiembre con la mirada puesta en una nueva negociación. En paralelo, otros sectores privados como la UOM ya tienen pagos y bonos programados para los próximos meses.

Paritarias bonaerenses 2026: cuál fue el último aumento

El Gobierno de la Provincia acordó en julio con los gremios docentes y de la Ley 10.430 un incremento total de 7%, dividido en dos tramos:

5% en julio.

2% en agosto.

Ambos porcentajes se calcularon sobre los salarios de junio. La Provincia informó además un esquema equivalente para las fuerzas de seguridad, junto con una actualización de asignaciones familiares.

El tramo de agosto fue, por lo tanto, el último porcentaje conocido de ese acuerdo. Desde septiembre el interrogante pasa a ser cuál será la próxima pauta y cuándo se formalizará.

Qué cambia con la inflación de agosto

El 1,7% de inflación mensual publicado por el INDEC sirve como referencia para evaluar la evolución real del salario. No significa que la Provincia deba otorgar exactamente ese porcentaje ni que exista una indexación automática.

Sin embargo, gremios y Gobierno suelen analizar la trayectoria de precios acumulada, el costo de vida y la situación fiscal antes de fijar nuevos tramos. Por eso, cada dato mensual modifica el contexto en el que se desarrolla la negociación.

También importa la comparación entre la inflación acumulada desde la última base de cálculo y los aumentos ya otorgados. Esa cuenta permite estimar si el salario logró acompañar o quedó por debajo de los precios.

Septiembre vuelve a poner el foco sobre la próxima discusión salarial bonaerense.

Qué sectores están alcanzados por la discusión

La negociación provincial no afecta a un único universo. Entre los principales grupos aparecen:

Docentes bonaerenses.

Trabajadores de la Ley 10.430.

Profesionales de la salud.

Judiciales , con su propia dinámica sectorial.

, con su propia dinámica sectorial. Policía y fuerzas de seguridad, cuyos aumentos suelen acompañar la pauta general definida por la Provincia.

Los efectos concretos no son idénticos porque cada régimen tiene básicos, bonificaciones, adicionales y estructuras salariales diferentes.

¿Hay un nuevo porcentaje confirmado?

Al 11 de septiembre, no existe un nuevo porcentaje general anunciado oficialmente por la Provincia para reemplazar el tramo que terminó en agosto. Por eso, cualquier cifra que circule antes de una comunicación formal debe tomarse como expectativa o reclamo y no como aumento confirmado.

La referencia oficial más reciente continúa siendo el acuerdo del 7% publicado por el Gobierno bonaerense, disponible en el sitio de la Provincia de Buenos Aires.

Qué mirar en las próximas semanas

Hay tres señales importantes: una eventual convocatoria formal, el porcentaje que reclamen los gremios y la estructura de la oferta. No es lo mismo un aumento sobre el básico que una suma fija o un bono, porque cada modalidad impacta de manera diferente en adicionales y futuros incrementos.

También será clave si la Provincia propone un acuerdo corto, con nuevos tramos mensuales, o uno de mayor duración con una instancia de revisión.

Por qué importa si el próximo aumento va al básico

Para los trabajadores provinciales no es indiferente cómo se instrumenta una mejora salarial. Un porcentaje aplicado sobre los básicos suele tener un efecto más amplio que una suma extraordinaria, porque puede impactar sobre bonificaciones, adicionales y futuras actualizaciones.

Los bonos pueden dar una mejora inmediata en el bolsillo, pero no siempre generan el mismo efecto estructural. Por eso, cuando comiencen a conocerse reclamos y ofertas, uno de los puntos a mirar será qué parte de la propuesta modifica el salario permanente y qué parte corresponde a conceptos excepcionales.

También habrá que observar si la negociación distingue entre regímenes o mantiene una pauta general que luego se adapte a docentes, estatales, salud y fuerzas de seguridad.

Con el dato de inflación de agosto ya publicado y el último tramo salarial consumado, septiembre se convierte así en un mes de transición dentro de las Paritarias bonaerenses 2026. Cualquier nueva oferta tendrá impacto inmediato sobre una amplia parte del empleo público provincial.