Este martes habrá un nuevo paro en la unlp: qué pasa con las clases

La Universidad Nacional de La Plata volverá a estar atravesada este martes 22 de septiembre por una jornada de paro docente y nodocente. La medida forma parte de un plan de protestas del sistema universitario nacional y puede afectar clases, trabajos prácticos, atención administrativa y otras actividades.

Para los estudiantes hay un punto importante: no todas las cátedras necesariamente resolverán del mismo modo. Algunas unidades académicas ya comunicaron suspensiones, mientras que en determinados casos pueden aparecer clases virtuales, recuperaciones o reprogramaciones.

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Qué puede pasar con las clases este martes

La medida alcanza a trabajadores docentes y nodocentes. Radio Universidad informó que el cronograma nacional contempla paro total de actividades el 22 de septiembre, después de la jornada de protesta realizada el viernes 18.

Sin embargo, la implementación concreta puede variar. En la Facultad de Ciencias Médicas, por ejemplo, ya se difundieron avisos de cátedras que suspendieron clases presenciales, mientras otras resolvieron mantener alguna actividad virtual o reprogramar trabajos prácticos.

Por eso, antes de viajar hasta una facultad, conviene revisar Aulas Web, carteleras, correo institucional y canales oficiales de cada cátedra.

Qué ocurre con parciales y trabajos prácticos

La existencia del paro no implica automáticamente que cada examen, parcial o práctico tenga la misma resolución. Las unidades académicas pueden publicar indicaciones específicas cuando una actividad ya estaba programada.

En algunos casos se informan nuevas fechas; en otros, el docente comunica de manera directa si habrá instancia virtual o recuperación. Esa confirmación particular es especialmente importante para quienes deban viajar desde otras localidades.

Los ingresantes que ya estén organizando el próximo ciclo también pueden consultar las fechas de inscripción a la UNLP para 2027, que ya fueron anunciadas.

Por qué se realiza el paro universitario

La protesta se da en medio de la discusión por salarios y financiamiento del sistema universitario. De acuerdo con Radio Universidad de la UNLP, en la última instancia paritaria el Gobierno nacional ofreció incrementos del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que los sindicatos consideraron insuficiente.

Al mismo tiempo, las universidades mantienen diferencias con el Ejecutivo nacional respecto del nivel de recursos previsto para el sistema. Las organizaciones universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional vienen reclamando una recomposición presupuestaria y salarial.

Las protestas continuarán en octubre

El cronograma difundido por la radio de la Universidad indica que las medidas continuarán durante las próximas semanas y que está prevista una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

La información sobre el plan de acción puede consultarse en Radio Universidad de la UNLP.

Para este martes, la recomendación práctica es simple: no asumir que habrá actividad normal, pero tampoco dar por suspendida una instancia específica sin revisar primero la comunicación de la facultad o cátedra correspondiente.