Conflicto universitario: confirman paro nacional y un calendario de protestas rotativas

Frente a la incertidumbre sobre qué sucederá con las clases y los exámenes en las próximas semanas, las centrales gremiales universitarias confirmaron el inicio de un cronograma de protestas escalonadas. La medida afectará de manera directa el funcionamiento habitual de las facultades de todo el país durante más de 30 días.

Paro nacional universitario de 24 horas confirmado

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) ratificó un paro nacional docente de 24 horas para este martes en todas las universidades del país.

La huelga responde a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el Gobierno y a la exigencia de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el frente sindical remarcaron que sin recomposición salarial no es posible garantizar el dictado regular de clases ni la calidad académica.

Esquema rotativo de 23 jornadas de protestas en la UBA

En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los gremios ADUBA y APUBA pusieron en marcha 23 jornadas de cese de actividades que se extenderán hasta el 22 de octubre de forma rotativa.

Lunes: Rectorado

Rectorado Martes: Facultad de Medicina

Facultad de Medicina Miércoles: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) Jueves: Facultad de Farmacia y Bioquímica

Facultad de Farmacia y Bioquímica Viernes: Facultad de Ingeniería

El esquema continuará semanas posteriores en las facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, Derecho y Odontología, sumando también al Centro Cultural Rojas, el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Carlos Pellegrini, el CBC, institutos de investigación y el Hospital de Clínicas.

Acciones sindicales y paros en otras casas de altos estudios

A la medida nacional dispuesta por FEDUN se acoplan protestas locales articuladas por las representaciones gremiales de cada universidad.

Por caso, gremios docentes y nodocentes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) iniciaron actividades de protesta a partir de las 9 con conferencias y asambleas permanentes.

Las distintas organizaciones mantendrán esquemas con paros parciales, clases públicas y suspensión de tareas administrativas hasta la fecha de la movilización central.

Fecha fijada para la quinta Marcha Federal Universitaria

Todas las medidas de fuerza enmarcadas en este plan de lucha de un mes confluirán en una nueva convocatoria masiva a nivel nacional.

La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el próximo 15 de octubre.