Cambios en el comedor de la unlp: una sede se muda y tendrá nueva ubicación cerca de plaza rocha

El Comedor Universitario de la UNLP tendrá un cambio importante en La Plata: la sede que actualmente funciona dentro del Club Everton dejará ese espacio y se trasladará a un inmueble propio ubicado a pocas cuadras de Plaza Rocha.

La mudanza todavía está en etapa de avance de obras, pero ya se conoce la dirección elegida y qué estudiantes quedarán mejor posicionados para utilizar el servicio una vez que el nuevo espacio entre en funcionamiento.

Dónde estará la nueva sede del Comedor Universitario

La sede Everton funciona actualmente en calle 14 entre 63 y 64. El proyecto prevé trasladarla a un inmueble de la Universidad ubicado en calle 8 entre 59 y 60, a pocos metros de Plaza Rocha.

El cambio permitirá que la UNLP deje de utilizar las instalaciones del club para este servicio y tenga mayor autonomía operativa en un edificio propio.

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Qué estudiantes tendrán el comedor más cerca

La nueva ubicación queda especialmente próxima a unidades académicas de la zona de Plaza Rocha. Entre quienes podrían beneficiarse aparecen estudiantes de la Facultad de Artes y de la Facultad de Trabajo Social.

Por ahora no se informó una fecha exacta para que la sede de calle 8 comience a atender, de modo que la sede Everton continúa formando parte del esquema vigente hasta que la Universidad comunique formalmente el traslado.

Cuánto cuesta actualmente comer en la UNLP

El Comedor Universitario mantiene un sistema fuertemente subsidiado. Los valores informados para 2026 son:

Estudiantes: $2.800 por menú.

$2.800 por menú. Docentes y nodocentes: $7.000.

$7.000. Nodocentes afiliados a ATULP: $4.900.

La propia UNLP señala que el valor para estudiantes está subvencionado en más de un 60%.

Cómo se compran los tickets y qué horarios tiene

Los tickets se venden de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y los viernes, o último día hábil de la semana, de 8:00 a 13:00. Deben adquirirse con una o dos semanas de anticipación.

El almuerzo tiene cuatro turnos entre las 11:30 y las 14:30. Además, existe servicio nocturno exclusivamente bajo modalidad vianda, con retiro de 17:00 a 19:00 en las sedes habilitadas.

La información actualizada de sedes, documentación y funcionamiento puede consultarse en la web oficial del Comedor Universitario de la UNLP.

En septiembre también hay descuento con Cuenta DNI

Durante septiembre, los tickets de las cuatro sedes actuales pueden pagarse con un 40% de ahorro a través de Cuenta DNI, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, según informó oficialmente la Universidad.

Ese beneficio forma parte de la grilla de descuentos de Cuenta DNI vigentes durante septiembre.

El traslado de Everton no debe confundirse con otro proyecto distinto: la UNLP también avanza con una quinta sede para el sector de Humanidades y Psicología, prevista para 2027. En este caso, el cambio de calle 14 a calle 8 es una relocalización de una sede ya existente.