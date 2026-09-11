Los docentes bonaerenses exigen reabrir las paritarias para negociar un nuevo aumento salarial

Sostener el poder adquisitivo frente a la inflación volvió a poner en alerta al sector educativo, que busca acelerar los tiempos para sentarse a negociar con las autoridades bonaerenses.

El objetivo central es actualizar los sueldos y evitar que los ingresos queden desfasados respecto al costo de vida durante el último tramo del año.

Solicitud formal para reabrir la paritaria salarial

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentó este 10 de septiembre una nota formal ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

El escrito, dirigido al ministro Walter Correa, exige dar continuidad a la negociación entablada tras el último entendimiento firmado en julio de 2026.

Las entidades firmantes (AMET, FEB, SADOP, Suteba y Udocba) remarcaron la urgencia de establecer una nueva pauta salarial para proteger las escalas de los trabajadores de la educación.

Impacto de la natalidad y resguardo del empleo

Entre las principales inquietudes planteadas, los gremios solicitaron datos oficiales sobre la baja en la tasa de natalidad y su efecto directo en la matrícula escolar.

El sector busca definir líneas de acción preventiva para evitar la pérdida de puestos de trabajo ante el eventual cierre o reestructuración de cursos.

Asimismo, pidieron precisiones sobre las modificaciones en el régimen académico y fijaron postura sobre los debates en torno a la baja de la edad de punibilidad, exigiendo un abordaje basado en derechos.

Condiciones laborales y resguardo de la salud

La presentación ratificó el impulso de la campaña “Cuidemos a los y las que enseñan” y el cumplimiento de los acuerdos paritarios de resguardo y reparación.

A su vez, se reclamó el pleno funcionamiento de las prestaciones de salud otorgadas por la obra social IOMA en los distintos distritos.

Otro eje central fue la exigencia de avanzar en la transformación del convenio colectivo de trabajo para darle estatus de acuerdo paritario permanente.

Defensa del régimen previsional bonaerense

Las organizaciones sindicales ratificaron la necesidad de proteger la caja de jubilaciones provincial administrada por el IPS.

El reclamo busca sostener los beneficios previsionales vigentes y garantizar la sustentabilidad del sistema para los trabajadores en etapa de retiro.

A la espera de una respuesta oficial, los gremios aguardan la fecha del llamado formal por parte del Ejecutivo provincial para iniciar las mesas técnicas.