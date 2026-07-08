Aumento para docentes bonaerenses: la FEB aprobó la suba salarial del 7% propuesta por la Provincia

Si sos docente en el territorio bonaerense y estabas esperando saber qué pasaría con tus ingresos este mes, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) tomó una decisión crucial sobre la última propuesta económica del Ejecutivo.

Tras debatir la oferta oficial en un congreso extraordinario, los representantes gremiales definieron el rumbo de la paritaria sectorial, impactando directamente en el bolsillo de miles de maestros.

A continuación, te contamos los detalles del porcentaje aprobado, cuándo se verá reflejado el incremento y las condiciones fijadas para los próximos meses.

Aceptación mayoritaria del acuerdo salarial

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) definió de manera oficial aceptar la propuesta salarial que el Gobierno de la Provincia puso sobre la mesa de negociación.

La votación se llevó a cabo tras las consultas realizadas en las distintas bases y delegaciones del sindicato, donde la postura a favor de la aprobación resultó mayoritaria.

Con este aval, se destraba uno de los puntos clave de la paritaria general, asegurando la actualización de los ingresos para todo el sector educativo dependiente de la Provincia.

Un incremento del 7% en los haberes docentes

El acuerdo establece que los docentes bonaerenses percibirán un aumento salarial del 7% aplicable a los sueldos básicos del sector.

Este porcentaje busca funcionar como un piso de recomposición frente a las variaciones de precios registradas en el último período económico.

La suba impará tanto en el personal de planta como en los diferentes escalafones, de acuerdo con la grilla de antigüedad y cargos correspondiente a cada maestro.

Fecha de cobro y liquidación del aumento

Según lo acordado entre las autoridades ministeriales y los representantes de los trabajadores, la suba salarial comenzará a implementarse a la brevedad.

El incremento del 7% se liquidará de forma efectiva con los haberes correspondientes al próximo mes de cobro, asegurando que el dinero llegue rápido al bolsillo.

La liquidación incluirá las sumas proporionales acordadas y respetará los ítems específicos que componen la estructura del salario del sector.

Cláusulas de revisión de cara al segundo semestre

Más allá de la aprobación del porcentaje actual, el gremio FEB dejó asentado su pedido de mantener las mesas de diálogo abiertas de forma continua.

El objetivo de los representantes docentes es monitorear la evolución de la inflación y activar cláusulas de revisión automáticas si los precios se disparan.

De esta manera, se busca garantizar que los salarios de los educadores bonaerenses no pierdan poder adquisitivo real durante lo que resta del año.