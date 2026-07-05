¿cuándo terminan las vacaciones de invierno de 2026 en provincia? Las fechas confirmadas para el regreso a clases

Si ya estás organizando los días de descanso familiar o planificando los gastos de mitad de año, seguro te estás preguntando cuándo termina el receso invernal y qué día exacto hay que volver a las aulas.

Las autoridades educativas ya definieron el calendario oficial para este ciclo lectivo, despejando todas las dudas de los padres y docentes de cara al regreso a las escuelas.

A continuación, te detallamos el cronograma oficial de las fechas clave para que puedas anticipar la vuelta a la rutina escolar sin sorpresas.

Las fechas del receso de invierno en provincia de Buenos Aires

El descanso de mitad de año para los alumnos y docentes comenzará oficialmente el lunes 20 de julio.

Las dos semanas de vacaciones se extenderán formalmente hasta el viernes 31 de julio, abarcando el período tradicional de descanso.

De esta manera, las familias deberán prepararse para el retorno definitivo a las aulas el lunes 3 de agosto de 2026.

Qué pasa con el resto de las provincias del país

A diferencia del territorio bonaerense y la Capital Federal, otras provincias decidieron desdoblar sus cronogramas de descanso.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe iniciarán sus vacaciones mucho antes, del 6 al 17 de julio.

Por su parte, el grueso de las provincias (como Catamarca, Chubut, Jujuy y Neuquén, entre otras) tendrá su receso del 13 al 24 de julio.

Cuándo termina el ciclo lectivo 2026

Para quienes ya miran el cierre del año con el objetivo de planificar las fiestas o las vacaciones de verano, el final de las clases también tiene fecha.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el último día oficial de actividad en las aulas será el viernes 18 de diciembre.

En tanto, los colegios de la Provincia de Buenos Aires estirarán sus clases unos días más, finalizando el martes 22 de diciembre.

El compromiso de los 190 días de clases

Este diseño del calendario anual responde al acuerdo federal alcanzado por las 24 jurisdicciones educativas del país en noviembre pasado.

Los ministerios se comprometieron a garantizar un mínimo de 190 días de clase efectivos para todos los niveles obligatorios.

Cada provincia adaptó el inicio y cierre de sus recesos para cumplir con esta meta pedagógica obligatoria por normativa vigente.