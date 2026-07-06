Cancelan la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el río de la plata

Las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata luego de confirmarse que el cuerpo hallado días atrás en la costa uruguaya de Atlántida corresponde a uno de los integrantes del grupo que había desaparecido el pasado 14 de junio durante una salida de pesca.

La decisión fue adoptada tras comunicar oficialmente la identificación a las familias de las víctimas. El cadáver había sido encontrado por la Prefectura Nacional de Uruguay en la costa del departamento de Canelones y, de acuerdo con las pericias preliminares, no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros. La principal hipótesis sostiene que las fuertes corrientes y los intensos vientos registrados en el Río de la Plata arrastraron el cuerpo hasta ese sector de la costa.

Aunque las autoridades aún no difundieron oficialmente la identidad del pescador encontrado, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que podría tratarse de Alejandro Boscardin, quien se encontraba al mando de la embarcación al momento de la desaparición. La presunción surge a partir de elementos hallados junto al cuerpo, entre ellos un chaleco salvavidas y una marca de una intervención quirúrgica.

Con esta confirmación, ya son tres las víctimas fatales identificadas. Anteriormente habían sido encontrados sin vida Sebastián Romegialli, de 50 años, cuyo cuerpo apareció el 26 de junio a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, y Carlos Kovach, localizado dos días más tarde durante un rastrillaje en aguas bonaerenses, a la altura de Punta Indio.

Los cinco pescadores habían partido el 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, con destino a una jornada de pesca de pejerrey. Estaba previsto que regresaran durante la tarde, pero al no producirse el retorno comenzó un amplio operativo de búsqueda que se extendió por más de dos semanas y abarcó sectores de Hudson, Berisso, Ensenada, Magdalena y aguas jurisdiccionales de Uruguay.

La embarcación, denominada “Chamigo-Ho”, contaba con chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Sin embargo, según trascendió durante la investigación, no disponía de una radiobaliza ni de un sistema de posicionamiento electrónico, dispositivos que podrían haber facilitado su localización durante la emergencia.

Con el hallazgo del tercer cuerpo, las autoridades resolvieron suspender definitivamente los rastrillajes, poniendo fin a uno de los operativos de búsqueda más extensos desarrollados en los últimos años en el Río de la Plata.