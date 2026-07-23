Paritaria de Empleados de Comercio: firman aumento en tres tramos y un bono extraordinario

Si trabajás en el sector mercantil y querés saber cuánto vas a cobrar con la liquidación de julio, se confirmó un nuevo acuerdo paritario que modifica los sueldos básicos.

Las cámaras empresarias y el gremio Faecys cerraron un incremento del 5,7% en tres tramos, al que se suma un pago extraordinario por única vez.

Cómo se liquida el aumento del 5,7% en tres tramos

El incremento salarial pactado se aplicará sobre las escalas de remuneraciones básicas de junio de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes.

La suba se abonará en tres cuotas no acumulativas del 1,9% cada una, que se liquidarán en los sueldos de julio, agosto y septiembre de 2026.

Bono de $50.000: montos y fechas de cobro

Adicionalmente, se estableció el pago de una asignación extraordinaria y no remunerativa de $50.000 por única vez.

Este monto global se abonará dividido en dos cuotas iguales de $25.000: la primera junto con el haber de julio de 2026 y la segunda con el sueldo de agosto de 2026.

Cuánto cobra la categoría más baja en julio de 2026

Para la categoría inicial del convenio (Maestranza “A”), la aplicación del primer tramo del 1,9% ubica el básico de julio en $1.257.023.

Al sumar los $25.000 de la primera cuota del bono, el salario bruto total para este sector alcanza los $1.282.023 en julio de 2026.

Paso a básico de la suma fija no remunerativa de $120.000

El convenio prorroga la incorporación a los básicos de la suma fija no remunerativa de $120.000 que ya se venía percibiendo.

Se sumará formalmente a las escalas en seis cuotas consecutivas de $20.000, entre los meses de diciembre de 2026 y mayo de 2027.