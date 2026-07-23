Paritaria de Empleados de Comercio: firman aumento en tres tramos y un bono extraordinario

Por Denisse Helman
Empleados comercio aumento paritario escala salarial

Si trabajás en el sector mercantil y querés saber cuánto vas a cobrar con la liquidación de julio, se confirmó un nuevo acuerdo paritario que modifica los sueldos básicos.

Las cámaras empresarias y el gremio Faecys cerraron un incremento del 5,7% en tres tramos, al que se suma un pago extraordinario por única vez.

Cómo se liquida el aumento del 5,7% en tres tramos

El incremento salarial pactado se aplicará sobre las escalas de remuneraciones básicas de junio de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes.

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La suba se abonará en tres cuotas no acumulativas del 1,9% cada una, que se liquidarán en los sueldos de julio, agosto y septiembre de 2026.

Bono de $50.000: montos y fechas de cobro

Adicionalmente, se estableció el pago de una asignación extraordinaria y no remunerativa de $50.000 por única vez.

Este monto global se abonará dividido en dos cuotas iguales de $25.000: la primera junto con el haber de julio de 2026 y la segunda con el sueldo de agosto de 2026.

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Cuánto cobra la categoría más baja en julio de 2026

Para la categoría inicial del convenio (Maestranza “A”), la aplicación del primer tramo del 1,9% ubica el básico de julio en $1.257.023.

Al sumar los $25.000 de la primera cuota del bono, el salario bruto total para este sector alcanza los $1.282.023 en julio de 2026.

Paso a básico de la suma fija no remunerativa de $120.000

El convenio prorroga la incorporación a los básicos de la suma fija no remunerativa de $120.000 que ya se venía percibiendo.

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Se sumará formalmente a las escalas en seis cuotas consecutivas de $20.000, entre los meses de diciembre de 2026 y mayo de 2027.

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