El sol comenzará a ganar terreno: así estará el tiempo en la Provincia de Buenos Aires

Tras varios días de inestabilidad, este miércoles 22 de julio comienza a observarse una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Si bien durante las primeras horas de la jornada persistirán sectores con abundante nubosidad, humedad elevada e incluso algunas lloviznas aisladas sobre el noreste bonaerense y zonas costeras, con el correr del día el tiempo tenderá a estabilizarse.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance de aire más frío y seco favorecerá una disminución de la nubosidad desde el centro y sudoeste provincial, permitiendo la aparición de algunos períodos de sol durante la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre 12 y 15 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre 3 y 8 grados, con registros más bajos en el interior bonaerense.

Cómo seguirá el tiempo en la provincia

El panorama para el resto de la semana será, en líneas generales, estable.

Jueves 23 de julio: se espera una jornada con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, ambiente frío durante la mañana y temperaturas que comenzarán a recuperarse lentamente por la tarde. No se prevén precipitaciones significativas en la mayor parte del territorio provincial.

Viernes 24 de julio: aumentará nuevamente la nubosidad y podrían registrarse lluvias débiles o chaparrones aislados en algunos sectores del norte y este bonaerense. En el resto de la provincia predominará un tiempo fresco, con máximas cercanas a los 15 °C.

Sábado 25 de julio: las condiciones tenderán a estabilizarse otra vez, con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, vientos moderados y un leve ascenso térmico, especialmente durante la tarde.

Recomendaciones

Aunque las lluvias comenzarán a perder protagonismo, el ambiente continuará siendo típicamente invernal durante toda la semana. Se recomienda:

Abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas del día y la noche.

Conducir con precaución en rutas y caminos donde puedan persistir bancos de niebla o humedad sobre la calzada durante la mañana.

Mantener ventilados los ambientes al utilizar sistemas de calefacción para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

Consultar diariamente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que el pronóstico puede presentar modificaciones según la evolución de los sistemas atmosféricos.

De esta manera, la provincia de Buenos Aires dejará atrás el período más inestable de los últimos días para dar paso a jornadas frías, con escasas precipitaciones y una lenta recuperación de las temperaturas hacia el fin de semana.