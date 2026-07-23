Gianni infantino felicitó a la selección argentina por el subcampeonato en el mundial 2026

Si te quedaste con la amargura del resultado del domingo, hay un reconocimiento internacional que busca destacar todo el esfuerzo hecho: Gianni Infantino envió una carta formal a la AFA para respaldar al equipo argentino.

El máximo dirigente del fútbol mundial felicitó oficialmente al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, al entrenador Lionel Scaloni, al plantel y a los hinchas tras la medalla de plata conseguida en la Copa del Mundo.

La resolución del partido decisivo del 19 de julio

El mensaje de la FIFA llegó tras la definición disputada el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

En aquel encuentro, la Argentina cayó por 1-0 frente a España en el tiempo suplementario, tras un gol anotado por el delantero Ferran Torres.

El saludo directo a Scaloni, los jugadores y la hinchada

En la misiva difundida por los canales oficiales de la AFA, Infantino pidió hacer extensivo el saludo a todo el grupo de trabajo que acompañó la campaña.

El dirigente solicitó felicitar personalmente al DT Lionel Scaloni, a los futbolistas, los integrantes de los cuerpos técnico y médico, y a los miles de simpatizantes que alentaron en cada estadio.

El valor del esfuerzo y la promesa de un futuro prometedor

Infantino sostuvo en su escrito que el desempeño de la Albiceleste contribuyó al desarrollo de un torneo que captó la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

“Los resultados deportivos son producto del trabajo constante, la profesionalidad y el compromiso“, remarcó el dirigente, augurando “un futuro muy prometedor que abrirá el camino hacia nuevos éxitos”.

Cierre institucional y la firma del presidente de la FIFA

La carta concluyó con los mejores deseos de Infantino para las próximas competencias de la AFA y el deseo de un pronto reencuentro con Tapia.

El documento, fechado este jueves 23 de julio, lleva la firma del titular del organismo mundial y fue publicado en forma íntegra por la Asociación del Fútbol Argentino.