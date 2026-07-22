Calendario de pagos del IPS en julio: las fechas de cobro confirmadas según tu DNI

Si querés saber exactamente qué día se depositan los haberes del mes de julio, tenés la respuesta en el calendario oficial confirmado por el organismo previsional.

Las acreditaciones se realizarán durante las últimas jornadas del mes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fechas de cobro para la primera tanda de DNI y pensiones no contributivas

El inicio del calendario está programado para el jueves 30 de julio de 2026.

Durante esa jornada se acreditarán los pagos para los siguientes titulares:

Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

DNI terminados en . Pensiones sociales no contributivas: DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Fechas de cobro para el resto de los DNI

El cronograma de acreditaciones finalizará el viernes 31 de julio de 2026.

En ese segundo día percibirán sus prestaciones los beneficiarios con el resto de las terminaciones de documento:

Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Vencimiento para el cobro por ventanilla

Para quienes prefieren o necesitan retirar los haberes en forma presencial, se estableció un límite de tiempo explícito.

El vencimiento de la liquidación para la cobranza por ventanilla será el 24 de agosto de 2026.

Se recomienda acudir antes de dicho límite para no sufrir contratiempos o el reingreso de los fondos.

Documentación requerida para iniciar la jubilación ordinaria

Para iniciar la solicitud del beneficio ordinario, la persona debe cumplir con la edad y los años de aportes mínimos que marca la ley.

Entre los requisitos principales se exige presentar el DNI personal, la certificación de servicios emitida por los empleadores y las constancias respaldatorias de la historia laboral.

Si existen períodos aportados en distintos regímenes o inconsistencias en los registros, el organismo evaluador podrá solicitar nueva documentación antes de aprobar el expediente.