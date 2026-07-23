Alerta por ciberestafas en whatsapp: cómo funciona la suplantación de identidad con la foto de perfil y cómo prevenirla

Si recibiste un mensaje de un número desconocido con la foto de un familiar pidiéndote dinero urgente, no transfieras nada: estás ante la nueva modalidad de estafa quirúrgica que alerta la Justicia.
A diferencia del hackeo tradicional donde te roban la cuenta, los ciberdelincuentes crean un perfil falso con tu foto para engañar directamente a tus seres queridos y simular un cambio de línea por una urgencia.
Cómo opera la ingeniería social y el robo de la foto de perfil
El mecanismo no requiere hackear el celular, sino realizar trabajo de inteligencia en redes sociales observando etiquetas, comentarios y vínculos con amigos o parejas.
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A partir de allí, aprovechan la configuración por defecto de WhatsApp donde la foto de perfil es visible para “Todos”, descargan la imagen y la colocan en una línea telefónica nueva para iniciar el engaño.
El engaño focalizado que apunta a madres y familiares cercanos
A diferencia de las estafas masivas donde se ofrecen dólares a toda la agenda de contactos, esta maniobra es altamente quirúrgica y personalizada.
Los denunciantes señalan que los delincuentes obtienen los números telefónicos tras casos de phishing o publicaciones en redes, para luego escribirle directamente a las madres de las personas suplantadas solicitando transferencias inmediatas.
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El cambio de configuración clave para frenar a los delincuentes
Para evitar que utilicen tu imagen para estafar a tus allegados, los especialistas recomiendan modificar la privacidad de WhatsApp de inmediato.
Ingresá a los ajustes de la aplicación y cambiá la visibilidad de la foto de perfil para que únicamente la puedan ver tus contactos agendados, bloqueando el acceso a extraños.
Qué hacer si recibís un mensaje sospechoso exigiendo dinero
Ante la recepción de un texto donde un supuesto familiar afirma haber cambiado su número y pide una suma de dinero, los investigadores judiciales sugieren no responder el mensaje.
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El paso siguiente es intentar comunicárselo por otra vía a la persona real para verificar el hecho y radicar la denuncia online en el sitio web del Ministerio Público de la Acusación.