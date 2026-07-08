Sueldos docentes bonaerenses: los montos exactos que cobrará cada cargo con el nuevo aumento

Si trabajás en el sistema educativo bonaerense y querés saber exactamente cuánta plata va a ingresar en tu cuenta sueldo, el nuevo acuerdo ya definió los valores para cada cargo tras confirmarse el aumento en dos tramos (5% en julio y 2% en agosto).

A continuación, te detallamos cómo queda conformada la grilla salarial definitiva basándonos en un cargo de referencia con 10 años de antigüedad, para que sepas qué número verás reflejado en el cajero automático.

El sueldo para el cargo de Preceptor

Los trabajadores que se desempeñan en el cargo de preceptor verán reflejado el impacto de la paritaria de forma escalonada.

Con este esquema, un preceptor percibirá un haber neto de $855.757 en el mes de julio.

percibirá un haber neto de en el mes de julio. Posteriormente, con el tramo restante de la suba, el sueldo final de este cargo alcanzará los $885.901 durante agosto.

Cuánto cobrará un Maestro de Grado

El cargo testigo por excelencia es el de maestro de grado con jornada simple, que percibirá una mejora directa en sus ingresos de bolsillo.

Para el mes de julio, el salario neto garantizado para un maestro de grado se fijará en los $990.793 .

se fijará en los . Al completarse la paritaria con la liquidación del mes de agosto, los haberes de este sector ascenderán a los $1.018.575.

Los montos para Maestros con Jornada Ampliada y Completa

La escala contempla de manera diferenciada a quienes cubren esquemas con extensión horaria en los distintos establecimientos.

Un maestro de grado con 5ª hora cobrará $1.236.347 en julio y pasará a percibir $1.268.805 en agosto.

cobrará en julio y pasará a percibir en agosto. Por su parte, el haber para un maestro de grado de jornada completa subirá a $1.982.586 en julio y alcanzará los $2.037.149 en agosto.

Los valores fijados para Profesores por horas