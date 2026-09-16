Sin azúcar agregada: la torta de manzana húmeda que perfuma toda la casa y queda riquísima

La torta de manzana sin azúcar agregada es una opción simple para preparar algo casero, húmedo y aromático sin recurrir al azúcar tradicional. La manzana aporta dulzor natural y ayuda a conseguir una miga tierna, mientras que la canela potencia ese sabor clásico que funciona especialmente bien en meriendas y desayunos.
En esta receta se combina con yogur, huevos y harina para lograr una preparación fácil, de textura suave y con trozos de fruta en cada porción. La superficie lleva láminas de manzana que se doran en el horno y le dan una terminación muy tentadora sin necesidad de agregar coberturas pesadas.
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Ingredientes para hacer torta de manzana sin azúcar agregada
- 3 manzanas medianas
- 2 huevos
- 150 gramos de yogur natural
- 80 ml de aceite neutro
- 200 gramos de harina leudante
- Edulcorante apto para horno equivalente a 150 gramos de azúcar, según la marca
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela
- Jugo de medio limón, opcional
Con estas cantidades sale una torta mediana de 8 a 10 porciones.
Paso a paso: cómo prepararla para que quede bien húmeda
- Precalentá el horno a 180°C y prepará un molde redondo enmantecado o con papel manteca.
- Pelá y cortá las manzanas. Reservá una parte en láminas para decorar y el resto en cubos pequeños.
- Batí los huevos con el edulcorante hasta integrar. Sumá el yogur, el aceite y la vainilla.
- Incorporá la harina junto con la canela y mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
- Agregá los cubos de manzana y uní con espátula.
- Volcá la mezcla en el molde y acomodá por encima las láminas de manzana formando una superficie prolija.
- Horneá entre 35 y 45 minutos, hasta que esté dorada y cocida en el centro.
- Dejá enfriar antes de desmoldar y servir.
Qué hacer para que no quede seca
La humedad de esta torta depende en gran medida de la fruta y del punto de cocción. Por eso conviene usar manzanas jugosas y no pasarse de horno. Cuando se cocina de más, pierde esa textura tierna que la vuelve tan atractiva.
El yogur también ayuda mucho: aporta suavidad y evita que la masa se vuelva pesada. Si querés reforzar todavía más el perfil aromático, unas gotas de limón pueden sumar un contraste interesante.
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Ideas para servirla
Esta torta de manzana se adapta muy bien a distintos momentos del día. Algunas formas simples de presentarla son:
- Con café o té, apenas tibia
- Con canela extra por encima
- Con una cucharada de yogur natural
- Como postre, con frutas frescas al costado
En todos los casos, el objetivo es el mismo: resaltar la humedad de la miga y el perfume de la manzana recién horneada.
Consejos para que salga mejor
- Elegí manzanas firmes y dulces para mejorar sabor y textura.
- No te excedas con la harina para que la miga siga tierna.
- Distribuí bien la fruta en la superficie para mejorar la presentación.
- Esperá a que enfríe antes de cortar para que no se desarme.
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Cómo conservarla
La torta se puede guardar en un recipiente cerrado durante 2 o 3 días, preferentemente en heladera si hace calor. Al día siguiente suele mantenerse muy bien y muchas veces gana sabor.