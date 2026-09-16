Sin azúcar agregada: la torta de manzana húmeda que perfuma toda la casa y queda riquísima

La torta de manzana sin azúcar agregada es una opción simple para preparar algo casero, húmedo y aromático sin recurrir al azúcar tradicional. La manzana aporta dulzor natural y ayuda a conseguir una miga tierna, mientras que la canela potencia ese sabor clásico que funciona especialmente bien en meriendas y desayunos.

En esta receta se combina con yogur, huevos y harina para lograr una preparación fácil, de textura suave y con trozos de fruta en cada porción. La superficie lleva láminas de manzana que se doran en el horno y le dan una terminación muy tentadora sin necesidad de agregar coberturas pesadas.

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Ingredientes para hacer torta de manzana sin azúcar agregada

3 manzanas medianas

2 huevos

150 gramos de yogur natural

80 ml de aceite neutro

200 gramos de harina leudante

Edulcorante apto para horno equivalente a 150 gramos de azúcar, según la marca

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

Jugo de medio limón, opcional

Con estas cantidades sale una torta mediana de 8 a 10 porciones.

La fruta se distribuye sobre la superficie para mejorar textura, aroma y presentación.

Paso a paso: cómo prepararla para que quede bien húmeda

Precalentá el horno a 180°C y prepará un molde redondo enmantecado o con papel manteca. Pelá y cortá las manzanas. Reservá una parte en láminas para decorar y el resto en cubos pequeños. Batí los huevos con el edulcorante hasta integrar. Sumá el yogur, el aceite y la vainilla. Incorporá la harina junto con la canela y mezclá hasta obtener una preparación homogénea. Agregá los cubos de manzana y uní con espátula. Volcá la mezcla en el molde y acomodá por encima las láminas de manzana formando una superficie prolija. Horneá entre 35 y 45 minutos, hasta que esté dorada y cocida en el centro. Dejá enfriar antes de desmoldar y servir.

Qué hacer para que no quede seca

La humedad de esta torta depende en gran medida de la fruta y del punto de cocción. Por eso conviene usar manzanas jugosas y no pasarse de horno. Cuando se cocina de más, pierde esa textura tierna que la vuelve tan atractiva.

El yogur también ayuda mucho: aporta suavidad y evita que la masa se vuelva pesada. Si querés reforzar todavía más el perfil aromático, unas gotas de limón pueden sumar un contraste interesante.

La combinación de miga húmeda y manzana horneada es una de las fortalezas de esta receta.

Ideas para servirla

Esta torta de manzana se adapta muy bien a distintos momentos del día. Algunas formas simples de presentarla son:

Con café o té, apenas tibia

Con canela extra por encima

Con una cucharada de yogur natural

Como postre, con frutas frescas al costado

En todos los casos, el objetivo es el mismo: resaltar la humedad de la miga y el perfume de la manzana recién horneada.

Consejos para que salga mejor

Elegí manzanas firmes y dulces para mejorar sabor y textura.

para mejorar sabor y textura. No te excedas con la harina para que la miga siga tierna.

para que la miga siga tierna. Distribuí bien la fruta en la superficie para mejorar la presentación.

en la superficie para mejorar la presentación. Esperá a que enfríe antes de cortar para que no se desarme.

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Cómo conservarla

La torta se puede guardar en un recipiente cerrado durante 2 o 3 días, preferentemente en heladera si hace calor. Al día siguiente suele mantenerse muy bien y muchas veces gana sabor.