Sin azúcar agregada: la torta de manzana húmeda que perfuma toda la casa y queda riquísima

Con manzana, yogur y canela, esta receta logra una torta sin azúcar agregada muy húmeda, aromática y perfecta para la merienda.

Por Macarena Álvarez
Sin azúcar agregada: la torta de manzana húmeda que perfuma toda la casa y queda riquísima

La torta de manzana sin azúcar agregada es una opción simple para preparar algo casero, húmedo y aromático sin recurrir al azúcar tradicional. La manzana aporta dulzor natural y ayuda a conseguir una miga tierna, mientras que la canela potencia ese sabor clásico que funciona especialmente bien en meriendas y desayunos.

En esta receta se combina con yogur, huevos y harina para lograr una preparación fácil, de textura suave y con trozos de fruta en cada porción. La superficie lleva láminas de manzana que se doran en el horno y le dan una terminación muy tentadora sin necesidad de agregar coberturas pesadas.

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Ingredientes para hacer torta de manzana sin azúcar agregada

  • 3 manzanas medianas
  • 2 huevos
  • 150 gramos de yogur natural
  • 80 ml de aceite neutro
  • 200 gramos de harina leudante
  • Edulcorante apto para horno equivalente a 150 gramos de azúcar, según la marca
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela
  • Jugo de medio limón, opcional

Con estas cantidades sale una torta mediana de 8 a 10 porciones.

Persona acomodando láminas de manzana sobre un molde con mezcla para torta casera
La fruta se distribuye sobre la superficie para mejorar textura, aroma y presentación.

Paso a paso: cómo prepararla para que quede bien húmeda

  1. Precalentá el horno a 180°C y prepará un molde redondo enmantecado o con papel manteca.
  2. Pelá y cortá las manzanas. Reservá una parte en láminas para decorar y el resto en cubos pequeños.
  3. Batí los huevos con el edulcorante hasta integrar. Sumá el yogur, el aceite y la vainilla.
  4. Incorporá la harina junto con la canela y mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
  5. Agregá los cubos de manzana y uní con espátula.
  6. Volcá la mezcla en el molde y acomodá por encima las láminas de manzana formando una superficie prolija.
  7. Horneá entre 35 y 45 minutos, hasta que esté dorada y cocida en el centro.
  8. Dejá enfriar antes de desmoldar y servir.

Qué hacer para que no quede seca

La humedad de esta torta depende en gran medida de la fruta y del punto de cocción. Por eso conviene usar manzanas jugosas y no pasarse de horno. Cuando se cocina de más, pierde esa textura tierna que la vuelve tan atractiva.

El yogur también ayuda mucho: aporta suavidad y evita que la masa se vuelva pesada. Si querés reforzar todavía más el perfil aromático, unas gotas de limón pueden sumar un contraste interesante.

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Torta de manzana casera sin azúcar cortada sobre una mesa de madera con una porción al costado
La combinación de miga húmeda y manzana horneada es una de las fortalezas de esta receta.

Ideas para servirla

Esta torta de manzana se adapta muy bien a distintos momentos del día. Algunas formas simples de presentarla son:

  • Con café o té, apenas tibia
  • Con canela extra por encima
  • Con una cucharada de yogur natural
  • Como postre, con frutas frescas al costado

En todos los casos, el objetivo es el mismo: resaltar la humedad de la miga y el perfume de la manzana recién horneada.

Consejos para que salga mejor

  • Elegí manzanas firmes y dulces para mejorar sabor y textura.
  • No te excedas con la harina para que la miga siga tierna.
  • Distribuí bien la fruta en la superficie para mejorar la presentación.
  • Esperá a que enfríe antes de cortar para que no se desarme.

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Cómo conservarla

La torta se puede guardar en un recipiente cerrado durante 2 o 3 días, preferentemente en heladera si hace calor. Al día siguiente suele mantenerse muy bien y muchas veces gana sabor.

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